Incidente por incumplidos

Los contratan y luego les dicen que ya no los necesitan

TIZIMÍN.— Un grupo de ciudadanos ejerció presión para no permitir que fueran engañados por unos individuos que los reclutó para un trabajo de tres días, los capacitó y les hicieron firmar un contrato laboral, el cual no les querían devolver además de que se negaban a cubrir cuando menos el día que perdieron al presentarse a trabajar y fue únicamente para que les dijeran que siempre no los van a requerir.

Ante la negativa del representante de la empresa Meba Mendoza y Asociados ubicado en viaducto Tlalpan Número 554 Col. San Lorenzo Huipulco CD de México, los inconformes llamaron a policía, que llegaron para verificar lo que ocurría.

Uno de los implicados se identificó como Carlos Romero Pérez, de 56 años de edad, originario de Ciudad de México, quien dijo ser supervisor de la empresa e indicó que había contratado a un grupo de personas para realizar una encuesta a la ciudadanía en general.

Pero que por motivos que desconoce ya no se requerirá de los servicios de quienes el lunes firmaron su contrato por tres días con pago de 250 pesos más 100 pesos de viáticos diarios, lo que enojó a los ciudadanos que ayer lunes acudieron a la capacitación y hoy empezarían a laborar.

Al pedir que les devolvieran sus documentos y el contrato firmado, así como el pago por el incumplimiento del mismo, Romero Pérez y otro hombre que lo acompañaba se negaron e incluso trataron de intimidar a los reporteros que llegaron al lugar al ser llamados por los inconformes.

Después de varias horas de diálogo en presencia de los uniformados, ambas partes llegaron a un arreglo y a la parte afectada se les pagó 350 pesos en presencia del jurídico del ayuntamiento, Orlando Ojeda.

Cabe mencionar que se consultaron los datos de los representantes de la empresa, así como los vehículos en los cuales se transportaban, un vehículo de Kia sedán placas USM093-F del estado de Quintana Roo y un Nissan tipo Versa placas A-993TNG también de Quintana Roo, en plataforma México en donde la policía reportó “sin novedad”.— ISAURO CHI DíAZ