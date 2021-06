Entregan los paquetes

Incidente por una presunta “turista” electoral

VALLADOLID.— Se inició la entrega de los paquetes electorales a los que fungirán como presidentes de casilla, para lo cual ya se lleva el 92% de todo el material entregado, y debe acabar hoy miércoles, según manifestó Héctor Espínola Gil, presidente del Consejo Distrital federal 01 del Instituto Nacional Electoral (INE).

Espínola Gil comentó que en dos municipios se han originado incidentes a la hora de entregar los paquetes electorales, como lo fue en Uayma, el lunes pasado, cuando llegaron los enviados para hacer la entrega, unos vecinos se aglomeraron en la puerta de la casa de una persona que sería la presidenta de la casilla y la señalaron que no es vecina de esa comunidad y la acusaron de ser parte del turismo electoral, supuestamente porque no es vecina de esa población.

Sin embargo se han hecho las verificaciones pertinentes y se comprobó que cuenta con su INE de esa comunidad, incluso no ha sido boletinada de que forma parte del Turismo Electoral como se le señala, por lo tanto no hay ninguna irregularidad, lo cual se les explicó a los inconformes y las cosas no pasaron a mayores.

Por cierto en las redes sociales se observó que en esa comunidad un gran número de vecinos de arremolinaron en la puerta de la persona señalada y comenzaron a gritar “fuera, fuera”, pero el incidente no pasó a mayores se hizo la entrega del paquete electoral, se verificó el contenido y se resolvió el problema.

Otro incidente fue en el municipio de Calotmul, en donde los vecinos exigieron que se verifique el contenido del paquete, lo cual se hizo, se checó todo y luego se firmó de recibido, pues es necesaria la verificación, debido a que los responsables tienen que firmar de recibido, luego se vuelven a sellar los paquetes y queda en resguardo de los responsable y sacarlos hasta el domingo 6 de junio.

Espínola Gil, manifestó que ya se entregó el 92% de los 521 paquetes electorales para igual número de casillas que se instalarán en el Distrito Electoral Federal I, de los 35 municipios que abarca toda demarcación, de modo que casi todo está listo para las elecciones del próximo domingo e invitó a la sociedad a salir a votar pero de manera responsable y pacífica, esperando que no se registren problemas en ninguno de los municipios, pues las elecciones deben entenderse como una fiesta cívica en la que los ciudadanos salgan y elijan a los que quieran que sean sus representantes y sus autoridades.

Por cierto, manifestó que serán alrededor de 40 personas que se inscribieron para ser observadores electorales, y la mayoría lo hizo de manera particular, de modo que éstos tendrán la oportunidad de vigilar que la jornada se lleve tranquila y conforme a la ley electoral. Las observaciones ellos mismos la expondrán durante y luego de la jornada.— Juan Antonio Osorio