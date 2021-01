Incierto futuro de las cantinas

Propuesta para que se conviertan en restaurantes

PROGRESO.– La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de este puerto manifestó que hay una propuesta de la Comuna para que las cantinas migren a restaurantes para que puedan trabajar en breve, solo tienen que realizar adecuaciones en los locales donde funcionan.

El jueves por la noche en el Palacio Municipal hubo una junta con los cantineros el cual presidió Dulce Soberanis Gamboa, directora de Espectáculos del Ayuntamiento en el que se abordó el caso de las cantinas de esta ciudad, las cuales están cerradas desde mediados de marzo.

En esa reunión, explicó Roberto Sánchez González, presidente de la Canaco de este puerto, quedó en claro que las cantinas bajo ese giro no pueden abrir por el momento y no hay fecha para que se autorice su reapertura, todo depende del Gobierno estatal y no de la Comuna.

Pero se explicó en la reunión que el Ayuntamiento está dispuesto a apoyar a las cantinas para que reabran, pero para que se les autorice su reapertura tienen que migrar a restaurantes, realizar cambios en sus locales, hacer adecuaciones para que se les den permisos para que abran y funcionen como restaurantes.

Sin embargo, resulta que de las 18 cantinas que funcionan en el puerto, por lo menos 12 de las licencias y locales están a nombre de firmas cerveceras y las otras seis son propiedad de particulares y éstos no tienen los recursos económicos para invertir en los locales y hacer las adecuaciones.

Los encargados de las cantinas cuyos locales y licencias están a nombre de las cervecerías, no pueden hacer nada, son las empresas propietarias las que decidirán que harán y por lo tanto no invertirán para adecuar los locales y funcionar como cantinas, pues no les resulta debido a que los locales que tienen sus principales clientes en su mayoría son pescadores.

Por lo pronto las cantinas que funcionan en el primer cuadro de la ciudad continuarán cerradas, pues bajo ese giro no se les autoriza su reapertura por la pandemia del Covid-19, se informó en la reunión del jueves en la noche en el palacio municipal.— GABINO TZEC VALLE DiariodeYucatan