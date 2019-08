Inconformes del Ieaey suben de tono

En Tekax, usan las redes sociales para manifestarse

TEKAX.— Continúan las muestras de inconformidad de trabajadores del Instituto para la Educación de Adultos del Estado de Yucatán (Ieaey) por supuestos atrasos de varios meses en sus pagos.

Las denuncias subieron de tono en las redes sociales. Los manifestantes publicaron en Facebook un mensaje que dice “Ratas de cuello blanco”, seguido de la leyenda “Se regala la administración del Ieaey, ya que no paga a sus trabajadores (enlaces, aplicadores, asesores, apoyos técnicos, promotores, técnicos docentes) por casi cuatro meses. La educación para adultos no es fácil y no reconocen el esfuerzo de esta gente. Solo se preocupan por la política”.

La publicación está acompañada de la fotografía de la manta que los trabajadores inconformes colocaron anteayer miércoles en la puerta de su delegación en esta ciudad, como una medida de presión hacia las autoridades del gobierno del Estado para que intervengan en los problemas del instituto.

También se entrevistó a ex trabajadores del instituto sobre el avance de sus denuncias por presunto despido injustificado, y lamentaron que sigan sin respuesta y sus casos hayan quedado impunes luego de muchos años de trabajar por la educación de los adultos.— H.N.B.P.

Llamado

Los trabajadores del Ieaey de Tekax hacen un llamado al gobernador Mauricio Vila Dosal para que gestione a su favor y reciban sus pagos atrasados.

Frecuencia

Los inconformes se han manifestado en varias ocasiones contra el Ieaey por diversas cuestiones.