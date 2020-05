Inconformidad por cambio de nombre al bulevar "Víctor Cervera"

Califican de falta de creatividad un cambio de nombre

PROGRESO.— El cambio de nombre del bulevar “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del libramiento Progreso-Chicxulub, a bulevar Tecnológico, como homenaje por el 20 aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP), que por unanimidad aprobó el Ayuntamiento panista que preside Julián Zacarías Curi, causó molestia de uno de los hijos del finado ex gobernador y también de la ex alcaldesa Reina Quintal Recio, quienes criticaron la acción.

El alcalde Julián Zacarías Curi informó que el Cabildo aprobó por unanimidad que el libramiento Progreso-Chicxulub cambie de nombre de Bulevar Víctor Cervera Pacheco a Bulevar Tecnológico. La avenida que corre paralela al libramiento a Chicxulub conservará el nombre del ex gobernador, dijo el primer edil.

La ex alcaldesa Reina Quintal Recio, quien fue la primera directora del ITSP, recordó que fue en su gestión cuando el 18 de agosto de 2008 en el aniversario luctuoso del ex gobernador Víctor Cervera que se le puso su nombre a esa avenida

La ex edil, recordó que en sesión de Cabildo se aprobó poner el nombre de Víctor Cervera Pacheco al bulevar y fue publicado en la Gaceta Municipal. No fue una ocurrencia poner el nombre del ex gobernador a esa avenida, pues fue una de sus numerosas obras en educación e infraestructura que realizó en el puerto.

“¿Qué festejamos para los 20 años del ITSP? ¿No hay más creatividad que poner y quitar nombres a avenidas o al bulevar? Aun así nadie va a poder opacar el trabajo que Víctor Cervera hizo por el Tecnológico de Progreso, creo que es de gente inteligente reconocer el trabajo de un gobernante y de gente tonta querer tapar el sol con un dedo”, remató.

Por su parte, Víctor Cervera Hernández, hijo del ex gobernador, en su cuenta personal de Facebook, escribió: “Pensé que los disque ‘políticos’ habían aprendido que estas bajezas de quitar placas y nombres solo demuestra su pequeñez mental, inseguridad y envidia de quien logró mucho y se lo reconoce la gente. Con placa o sin placa, con un nombre u otro el cariño de la gente y el recuerdo positivo siempre seguirá.

“Lástima que en vez de seguir ejemplos buenos como el de mi padre (Víctor Cervera Pacheco) esta gente siga las indicaciones que le da su ‘asesor’ refugiado de un gobierno que por acciones revanchista, prepotentes y corruptas acabaron mal.

“Pueden quitar su nombre de la unidad deportiva, del boulevard, de cualquier otra placa pero mientras sigamos oyendo como recuerda, con cariño y admiración, la gente de Yucatán, su gente a Víctor Cervera Pacheco él vivirá por siempre”, expresó.

A su vez, Hernán Cervera Urtiaga, quien fue síndico en la administración municipal que presidió Reina Quintal comentó que se nombró al bulevar Víctor Cervera porque se enmarcaban sus obras, desde el fraccionamiento ciénaga 2000, la pista de remo y canotaje que con el fondo extraído se creó una tarquina donde se construyó la unidad deportiva Víctor Cervera.

“Esas obras, de norte a sur, el alumbrado de la carretera Mérida-Progreso y la ampliación de la terminal remota, fueron sin duda, la razón por la que (la alcaldesa) Reina Quintal sometió a Cabildo y fue aprobado por unanimidad (incluidas 2 mujeres panistas), pues a todos nos resultaba claro, justo reconocimiento y de gente bien parida”, señala el ex síndico por medio de las redes sociales.

Hernán Cervera comentó también que ojalá la clase política progreseña empiece a nombrar obras hechas por ellos, cuando sea así, justo será de reconocerlo.

“Cuánto les pesa (a la Comuna actual) el nombre (Víctor Cervera) , que en su mente corta, prefieren, quitar el nombre que ponerse a trabajar”, señaló.

El abogado Manuel Muñoz Silva, ex juez de paz de este puerto, criticó también la decisión del Cabildo de quitar el nombre de Víctor Cervera Pacheco al bulevar del libramiento a Chicxulub y ponerle el nombre de bulevar Tecnológico.

Califica la acción como un abuso de autoridad del cuerpo edilicio que con el plumazo de la ignorancia acaban con la historia de un pueblo, así que el día de mañana se les ocurrirá quitar el nombre de Romeo Frías al malecón tradicional y ponerle el del pintor Fernando Ávila Prado o de otra persona o institución.

“En la ciudad hay calles y avenidas que no tienen nombre, como la avenida de la 31, el malecón internacional, que bien el Cabildo pudo tomarlo en cuenta y proponerlo para poner el nombre del Tecnológico que este año celebra los 20 años de su fundación”, dijo.

También el Ayuntamiento pudo promover que los estudiantes del tecnológico y los egresados propusieran a que calle y avenida se le podría poner el nombre del Instituto Tecnológico Superior Progreso, el cual es una de las numerosas obras que hizo el gobernador Víctor Cervera Pacheco en esta ciudad.

Al libramiento Progreso-Chicxulub, precisó, se le puso el nombre de Bulevar Víctor Manuel Cervera Pacheco el 18 de agosto de 2008, en un aniversario luctuoso del ex gobernador; el Cabildo (priista) lo aprobó; ahora 12 años después otro Cabildo de un ayuntamiento panista se lo quita y le pone bulevar tecnológico.

El ex juez de paz, señala que esa decisión tomada por el Cabildo enciende las mechas y hará que se desborden las pasiones políticas en el puerto, que desde ahora comience la carrera por la alcaldía y diputaciones local y federal.

Manuel Muñoz enlista las obras realizadas por Víctor Cervera, como la terminal remota, las unidades deportivas, edificio de la policía municipal, fiscalía, Registro Civil, pista de remo y canotaje, alumbrado de la carretera Mérida-Progreso, el arribo de los cruceros, que dejaron huella y testimonio de su cariño a Progreso y sus habitantes. También apoyó al sector pesquero, a los armadores y cooperativas durante la crisis bancaria y petrolera.

Muñoz Silva también propone que los tres regidores del PRI (Armando Reyes Maldonado, Verónica Goretty Irigoyen Ocampo y Jorge Méndez Basto, quien es presidente del comité municipal del PRI), si votaron a favor de quitar el nombre de Víctor Cervera al bulevar, que los expulsen de ese partido y quienes deben promoverlo son las diputadas local Lila Rosa Frías Castillo y la federal María Ester Alonzo Morales. GABINO TZEC VALLE