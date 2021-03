Incumple CFE a 1,000 campesinos de Oxkutzcab

Afectaciones por corte

OXKUTZCAB.— Unos 1,000 socios de 25 unidades de riego del antiguo Plan Chac se quejan contra la Comisión Federal del Estado (CFE), que los dejó sin servicio desde el viernes y corren el riesgo de perder sus cultivos de hortalizas.

Señalaron que personal de la empresa productiva del estado acordó con los campesinos que el servicio se suspendería el viernes, sábado y domingo pasados, pero la CFE no cumplió lo pactado y hasta ayer martes los productores no contaban con energía eléctrica.

Esta situación les impide a los hombres de campo hacer uso de las bombas de riego, por lo que están a punto de perder los cultivos, dijeron.

Agregaron que están en época de sequía y para regar las plantas hay que extraer el agua de un pozo.

“Los apuros no pasan, debido que la CFE no cumplió en tiempo y forma su ofrecimiento de liberar las líneas en las que trabajan”.

Los hermanos Cornelio y Pedro Briceño López, representantes de unidades de riego en esa zona de producción, indicaron que las hortalizas que cultivan requieren de riego cada tres días.

No cumple

La CFE programó tres días para trabajar sin perjudicar al campesino, pero ayer se cumplieron cinco días que no cuentan con el servicio, lamentaron.

“Los árboles de cítrico están en plena floración, al igual que el aguacate y mango y necesitan el vital líquido. La CFE no pierde, cobra los recibos como sea, durante la temporada de lluvias tuvieron tiempo para hacer el trabajo, antes que llegara la sequía”, expresaron.

Pedro Briceño dijo que por vía telefónica habló anteayer lunes en la tarde a la oficina regional de la CFE, concretamente con un ingeniero que se identificó como Manuel Chan Matos.

Agregó que éste le contestó con tono prepotente y amenazó con parar la obra. No obstante, dijo que le recordó el compromiso de la CFE, a fin de no perjudicar el trabajo en las 25 unidades de riego.

De acuerdo con Chan Matos, los trabajadores contratados por la CFE solo trabajan unas horas al día, por eso no se agilizan las labores.

Los inconformes quieren que el gobierno estatal y federal se enteren sobre dichas anomalías en el Estado, “ya que los agricultores están a merced de la CFE y no tienen dónde acudir para que sean escuchadas sus demandas”.

“Esto lo deben de saber las autoridades para agilizar el trabajo; nosotros dependemos del campo, no somos burócratas, ni personas de oficina”, señalaron los quejosos, quienes recordaron que, si no cosechan, no tienen ingresos para llevar el sustento para sus hijos.— Megamedia