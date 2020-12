Incumplen con unos pagos

Cultur adeuda cinco semanas a gente de Dzitnup

VALLADOLID.– De nueva cuenta se avivan las inconformidades de los empleados de la comisaría de Dzitnup hacia el Patronato de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán (Cultur) debido a que la unidad turística les debe cinco semanas de sueldo.

Los trabajadores comentan que Cultur no cumple con los acuerdos del último convenio entre la comisaría y la representación de los cenotes X’kekén y Samulá, que consiste en que de ese recurso se pagaría los sueldos de empleados municipales.

La comunidad de Dzitnup es la única comisaría de este municipio que es independiente, pues no recibe apoyos en servicios públicos municipales, debido a que Cultur tiene un convenio por el uso de los paradores turísticos.

El 12 de agosto publicamos que 18 empleados de la comisaría estaban en la incertidumbre respecto a si recibirían las seis semanas de paga que les debía el Patronato de las Unidades Culturales y Turísticas del Estado (Cultur).

Los afectados en esa ocasión presentaron solicitudes al director del Patronato, Mauricio Díaz Montalvo, pero no hubo respuesta para ese entonces. Posteriormente, el 21 de agosto, cuando se renovó el convenio, Cultur emitió el pago de 5 semanas, quedando pendientes dos pagos que fueron emitidos a las tres semanas siguientes.

La molestia de los trabajadores es el incumplimiento de las fechas, ya que, refieren, los convenios deben ser respetados por los beneficios que el gobierno del Estado recibe debido a la gestión de los paradores turísticos de X’kekén y Samulá.

Roberto Cahum, velador de la escuela, externó que Cultur es contradictorio con sus atraso, debido a que cuando tenía cerrados los paradores el patronato cumplió los pagos en tiempo y forma, pero ahora que está en funcionamiento los sueldos nuevamente están atrasados.

“Antes su pretexto eran los recursos, decían que el cierre de los paradores influía en los atrasos, y pasaron semanas para que se depositen. Lo curioso, es que ahora que está en funcionamiento nos están comenzando a dar los pagos semanales cada mes. Así no se puede, es para comer y no creo que a éstas personas les agrade no cobrar su sueldo cada mes”. puntualizó

Las autoridades municipales de la comisaría comentaron que en está ocasión los pagos están atrasados, debido a que el Patronato les está exigiendo un listado de los empleados y documentos fiscales que respalden el dinero que se les entrega. No obstante, el comisario refiere que la lista de los empleados fue entregada durante la renovación del convenio el 21 de agosto.

“Desde hace dos años son impuntuales en los pagos. Los pretextos de Cultur han variado, antes nos decían que hacía falta recursos, y esta evasiva se incrementó más durante el tiempo de distanciamiento social y el cierre de los paradores. Sin embargo, ahora nos dicen que estos atrasos se dan por la falta de documentos fiscales y la falta del listado de empleados”, dijo Jesús Tamay.

Además, el comisario agregó que las contradicciones no solo está en los pretextos, sino que también los directivos jurídicos y de tráfico de Cultur lo hacen con sus respuestas y solicitudes, las cuales, según buscan resolver la problemática.

Hasta el día de ayer se sumaban 5 semanas atrasadas. Los depósitos son emitidos cada miércoles por Cultur, para que después los días lunes el Ayuntamiento de Valladolid sea el intermediario en la entrega de los sueldos de los trabajadores de Dzitnup. Sin embargo, hasta ayer la situación se encontraba en incógnita.

Mientras tanto, los empleados se encuentran desesperados por su situación económica, lo que ha ocasionado que varios recurran al empeño, o incluso dudan si su trabajo es realmente un medio para que puedan subsistir.

Los sueldos son variados y dependen de las labores que los empleados desempeñan dentro de la comunidad, entre estas ser veladores, personal de mantenimiento público, secretarios, tesoreros e incluso el comisario.

Sin embargo, a manera de ejemplo, Roberto Cahum comentó que trabajando como velador se recibe 2400 al mes, pero este sueldo se divide entre 3, debido a que cada semana es un velador distinto.

Cahum además expresó que los sueldos en el parador no se han detenido, y que un empleado ahí recibe 2,500 pesos a la quincena, al igual que tienen prestaciones, aguinaldos e incluso les dan despensas.

Los trabajadores de la comisaría piden al Patronato una pronta respuesta, y que consideren los tiempos críticos que se están viviendo. De igual forma, advirtieron que de no tener resolución a su problema están listos para organizar una manifestación contra Cultur).— Marco Isaí Aguilar Álvarez