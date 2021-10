Indagan demanda ejidal

Piden ratificarla solicitud deuna expulsión

VALLADOLID.— La delegación de la Procuraduría Agraria convocó a los 179 ejidatarios que firmaron un escrito en el que solicitan la remoción del comisario ejidal Maximiliano Mukul Can, con el objeto de que ratifiquen su decisión, o en su defecto digan si los engañaron para firmar y con base en los resultados que se obtengan se tomará la decisión o no de convocar a una asamblea de remoción.

El pasado domingo 26 de septiembre, un grupo de ejidatarios, encabezados por Aurelio Xiu y Antonio Abán Cocom, impidieron la realización de una asamblea que se programó hacer en el auditorio municipal de la colonia Fernando Novelo, el cual cerraron los inconformes exigiendo la remoción del comisario ejidal.

En esa asamblea estaba programado retirarle el usufructo, precisamente a Xiu Uch de un parador en el ejido de Guadalupe.

También se pretendía aprobar la lotificación y repartición de 21,000 hectáreas de terreno de Punta Laguna, entre otras cosas, pero no se llevó al cabo.

Manifestación

La semana pasada un grupo de los ejidatarios inconformes se presentó en las oficinas de la residencia de la Procuraduría Agraria que funciona en el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y fijaron carteles en las rejas de acceso, en los que exigen que esa dependencia cumpla con la ley de convocar una asamblea de remoción, ya que la solicitud desde tiempo atrás la entregaron, ante la negativa de la directiva ejidal de hacer la reunión.

Varios de los ejidatarios que firmaron el escrito argumentaron que fueron engañados por los líderes diciendo que la firma es para que reciban apoyos oficiales, cuando en realidad lo están usando para solicitar la remoción del comisario ejidal.

Esta versión fue negada por los líderes que piden la remoción, y por el contrario ha señalado que ya son más de 200 firmas que avalan su solicitud, lo cual rebasa el 25% del total del padrón ejidal que son 692 ejidatarios.

Ante esta situación que se vive entre los ejidatarios, la delegación de la Procuraduría Agraria ya les respondió a los solicitantes y los convocó para hoy martes desde las once de la mañana a una reunión en la casa ejidal, con el objeto que ratifiquen y reconozcan su firma en el escrito, o en su defecto que informen si fueron engañados.

Acreditación

De acuerdo con información obtenida, los solicitantes tienen que acreditar con la presencia de 177 ejidatarios su solicitud, de modo que este número de ejidatarios son los que tienen que acudir a la ratificación, en caso contrario ya no podrá ser sustentada la petición que exigen los inconformes.

De acuerdo con la información recabada, se supo que los ejidatarios que supuestamente firmaron bajo engaños, no acudirán a la ratificación, de modo que hay dudas sobre si se juntarán los 177 que se requieren, o no, incluso no se descartan actos de violencia.— Juan Antonio Osorio Osorno