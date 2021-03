Indemnizaciones en el aire

Ejidatarios temen cuestionar sobre el tema a comisario

VALLADOLID.— La ampliación de la carretera de cuota como parte del proyecto del tren maya origina la ocupación de ejidos sin que los ejidatarios tengan conocimiento, incluso no les han pagado la indemnización correspondiente, al menos la asamblea de cada lugar no está enterada de lo que pasa, por lo que se descartan manifestaciones de ejidatarios por la afectación de sus tierras.

En el caso de Pisté, hace varios días publicamos declaraciones del comisario ejidal, el ex alcalde Evelio Mis Tun, padre de la actual alcaldesa Natalia Mis Mex, en cuanto que no se trata de estar en contra del proyecto del tren maya, y que la molestia de los hombres del campo es porque el proyecto no considera que el turismo que llegue en el tren beneficie al pueblo, por lo que sugirió que se utilice un terreno que ellos mismos proponen para construir una estación en ese lugar como parte del plan del proyecto para la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Se tiene conocimiento que ya fue afectado una parte del ejido de Uayma, pero hasta el momento los ejidatarios no ha dicho nada, así como también parte del ejido de Tesoco, Yalcobá, Uspibil y Chechmil.

Estos dos últimos están en el municipio de Chemax, pero en ninguna de las comunidades se ha indemnizado a los ejidatarios, mucho menos a propietarios particulares, cuyos terrenos han sido afectados, pero el proyecto se está desarrollando sin problema.

En el caso de Sisbicchén los ejidatarios admitieron tenerle miedo a su comisario, José Dolores Canché Rodríguez y por esa razón no lo cuestionan sobre lo que está pasando, pues cuando menos cuatro hectáreas de su ejido ha sido afectado en el trazo de la ampliación de la carretera de cuota, y no ha recibido ningún peso.

Del mismo modo la empresa constructora Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), ya está explotando un banco de materiales ubicado en el mismo ejido, de lo cual los ejidatarios no han tenido ningún beneficio económico, y creen que el comisario ejidal José Dolores Canché Rodríguez está involucrado en el caso.

Los ejidatarios tuvieron conocimiento de una presunta negociación entre la constructora y el comisario ejidal, pero todo han sido especulaciones, pues no hay nada oficial, por ese creen que podría haber algún acto de corrupción entre la constructora y las autoridades ejidales.

Comentaron que la mayoría de los 150 ejidatarios de esta comunidad le tiene miedo a su comisario ejidal y por eso no lo han cuestionado, pero el problema es que el proyecto del tren maya se está llevando al cabo afectando ejidos sin que los ejidatarios se vean beneficiados, al menos hasta el momento.— Juan Antonio Osorio Osorno