Indicios de violencia en Uayma

Habrían sacadode poblado a ex aspirante del PRD

UAYMA.— Luego de iniciarse las campañas políticas en este municipio rumbo a las elecciones extraordinarias del próximo día 14, se reportó que el domingo pasado por la tarde fue expulsado a pedradas de una comisaría el ex candidato del PRD a la alcaldía, Ranulfo Cemé Cupul, debido a que se sumó al proyecto del PRI que encabeza la ex alcaldesa Yamili Cupul Vázquez, quien el mismo día inició su campaña ante la presencia de cientos de simpatizantes, de su líder estatal, Francisco Torres Rivas, y el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

Como publicamos en su momento, el pasado 27 de octubre iniciaron las campañas políticas en este municipio, rumbo a las elecciones extraordinarias que se llevarán al cabo el próximo domingo 14, en la que contienden para la alcaldía la ex alcaldesa Yamili Cupul Vázquez por el PRI, Areli Coronado Martín por el PAN y Armín Castillo Heliodoro por Morena. El perredista Ranulfo Cemé Cupul se sumó al proyecto del tricolor.

De acuerdo con reportes de vecinos de la cabecera, el perredista Cemé Cupul fue expulsado a pedradas el domingo pasado de la comisaría de San Lorenzo, debido a la molestia de las familias de esta comunidad por la jugada política del ex aspirante del PRD.

Según el informe, policías municipales y estatales tuvieron que acudir en auxilio del ex perredista y también ex alcalde de ese municipio, por lo que se teme que se puedan dar otros brotes de violencia en los próximos días.

Los vecinos de la comisaría de San Lorenzo se manifestaron molestos por la presencia del ex perredista porque ahora está apoyando a la ex alcaldesa que ahora es candidata del PRI, ya que según se informó no la quieren en esa comunidad que mantuvo en el olvido durante los tres años pasados.

Del mismo modo, se informó que el pasado domingo la ex alcaldesa y ahora candidata del PRI, quien intenta repetir en el cargo, inició su campaña política con una caminata y luego con un mitin en la calle principal del pueblo, justo frente al templo católico, en el que estuvieron presentes el presidente del PRI estatal, Francisco Torres Rivas, y el ex candidato a la alcaldía de Mérida, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Se informó que durante la caminata fue notoria la presencia de los perredistas con sus banderas amarillas que se sumaron al PRI y que ahora van juntos en busca de la alcaldía, lo que mantiene molesta a mucha gente del lugar.

Sin embargo también fue notoria la presencia de cientos de personas que se dieron cita en el acto político, aunque hubo quien dijo que se “acarreó” a priistas de otras comunidades cercanas para hacer creer que tiene el respaldo popular total de su municipio.— Juan Antonio Osorio Osorno