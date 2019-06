Indigna el torneo de lazo

No creen que un alcalde no supiera que se efectuaría

TIZIMÍN.— Tanto en redes sociales como en el gremio de cabalgantes de la región hay indignación por el torneo de lazo realizado el pasado fin de semana en Panabá, cuya organización no está del todo clara.

La polémica surgió porque tres caballos resultaron gravemente heridos tras ser corneados por toros “matreros”.

Tras ser vinculado al evento, el alcalde de esa población, Jorge Jiménez Iuit, declaró en una entrevista telefónica que el Ayuntamiento otorgó el permiso para el uso del lienzo charro, pero que ignoraba para qué se iba a utilizar.

Incluso a pregunta expresa dijo que los organizadores que realizaron el torneo fue un “grupo de chavos, cabalgantes que promueven ese tipo de actividades”.

Las declaraciones del presidente municipal ocasionaron que la Asociación de Cabalgantes de Panabá rechazara estar vinculada al evento por medio de un comunicado que hizo público en su cuenta de Facebook donde se deslinda de los hechos.

El escrito expresa lo siguiente: “En virtud de estas declaraciones del alcalde de nuestro municipio, al diario de Yucatán donde informa que desconoce quiénes fueron los organizadores del torneo de lazo del pasado sábado, en la cual dice que los cabalgantes pedimos el permiso y él lo concedió sin saber para qué, quiero aclarar que la Asociación de Cabalgantes Panabá aCaballo AC, se deslinda de toda responsabilidad del evento del sábado 15 pasado, y desconocemos quienes fueron los organizadores”.

“La Asociación es anti torneos, puesto que el lema que tenemos es por amor a caballo, y nunca hemos aprobado este tipo de eventos, la última vez que le pedimos al presidente el lienzo charro fue para el día 22 de abril pasado, en nuestro cambio de reina de nuestra AC, de ahí no hemos vuelto a solicitar dicha instalación”.

“Hemos agradecido al munícipe, por todo el apoyo brindado a nuestra asociación, sin embargo en este caso, la asociación desconoce rotundamente lo acontecido el sábado 15, y no tuvo nada que ver en ese evento, y en ningún otro de este índole.

“Aclaro e informo que nuestros eventos, son sanos, y en respecto a lazo, se denomina circuito de lazo deportivo con toro metálico, esto con la finalidad de proteger al caballo, hemos hecho nuestros eventos, de esta manera, y nadie ha salido lastimado…

“No tenemos nada contra nadie, cada quien es libre de organizar sus eventos, solamente aclaramos por nuestra Asociación” finaliza el comunicado.

Por otra parte se entrevistó ayer a Eduardo Arceo Masa, presidente de la Asociación de Cabalgantes en Tizimín, quien señaló que en todo el gremio de cabalgantes del Oriente hay indignación desde que se enteraron que hubo un torneo de lazo con saldo de caballos heridos.

“Los compañeros de Panabá se comunicaron conmigo y les sugerí que se haga una aclaración para no involucrar a la Asociación, ya que en nuestro grupo no está permitido realizar torneos de lazo, lo que se hace son circuitos de lazo deportivo pero es con toro metálico”.

“Como cabalgante y presidente de la Asociación me declaro en contra y sí nos da coraje que el Ayuntamiento haya otorgado los permisos y luego se quiera lavar las manos, no creo que no se haya enterado si lo estuvieron promocionando”.

“Ahora sí se hace de la vista gorda el alcalde, no es posible que des un permiso sin antes preguntar para qué lo quiere”.

“Respeto los gustos de cada quien, pero a título personal no apruebo esas acciones porque está de por medio la vida de un caballo; cómo es posible que no le tengan un poco de cariño para que lo vendan en 150 pesos (suma del “premio” por lazo) cuando cuestan más de $20 mil esos animales”, expresó.

Por otro lado en las redes sociales la noticia sigue dando de qué hablar: usuarios se manifiestan contra el torneo y otros ponen en duda que las autoridades no hayan sabido que se efectuaría, ya que se le dio amplia promoción al evento.— WENDY UCÁN CHAN