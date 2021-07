Indignación en redes por fiesta que violó protocolos en Chicxulub (vídeos)

PROGRESO.- Como el Diario publicó el domingo, durante un operativo de vigilancia, personal del Gobierno del Estado clausuró una fiesta que se realizaba en la playa de Chicxulub Puerto y en la cual se encontró la presencia de más de 300 personas, principalmente jóvenes. Debido al creciente repunte de contagios en el Estado y el aumento de defunciones, en los que se alcanzó el máximo de 20 decesos reportados por día desde el rebrote, los internautas yucatecos utilizaron sus redes sociales para mostrar su indignación por el evento social, que incluso apareció en medios de cobertura nacional.

Precisamente, debido a ese repunte, las autoridades de salud determinaron el cierre del malecón tradicional e internacional de Progreso los sábados y domingos, a partir del 1 de julio pasado, el cual establece una prohibición de acceder a las playas de este tramo. Sin embargo, a pesar de los protocolos y de los permisos necesarios para una fiesta de esta magnitud (como el aforo limitado), los organizadores del evento ignoraron las medidas.

De acuerdo con los reportes, la fiesta se realizó en la entrada "El Cabo" de esta comisaría progreseña, la cual está registrada en el catastro de Progreso a nombre de Bertha Daniela Aguiar Pérez de Mimenza, y según se informó, fue rentada a José Enrique Cámara Cámara, responsable y organizador del evento, a quien se le notificó que, debido a las irregularidades, él podría recibir una multa de hasta 180 mil pesos.

Rechazo en redes

Con la publicación del comunicado de las autoridades, las reacciones corrieron como pólvora, pues también hay evidencia de esta reunión en varios vídeos que se viralizaron en redes sociales. El meme recurrente fue el de una joven invitada, cuya cara de asombro iba a acompañada de diferentes descripciones que hacían referencia del momento en el que las autoridades llegaron a detener la reunión.

Algunos yucatecos optaron por aprovechar las publicaciones para promocionar la renta de tanques de oxígeno, un producto vital en esta pandemia. Otros recordaron las campañas políticas y sus cierres masivos, comparando este evento con los que ocurrieron al finalizar las elecciones.

"Pero qué tal los cierres de campaña masivos en épocas de elecciones, ni caso hacían, hoy sí están atentos de cualquier fiesta que se haga para llegar a echar a perderte tu día, esos son las grandes políticas de un estado libre y con derecho, bueno también con izquierdo”, compartió en Twitter el usuario @JsanchoL64.

Por su parte, @malfa99 reflexionó sobre la falta de respeto para quienes siguen las medidas: “Excelente, no entiende la gente, sin respeto a los demás que se cuidan”, tuiteó.

A pesar de que también le llovieron las críticas al gobierno, por sus diferentes acciones en la pandemia. Las reacciones que sobresalieron fueron las de rechazo e indignación por el evento, sobre todo en medio de un rebrote de los casos de Covid en Yucatán.

Sobre la multa de 180 mil pesos, Hugo Dorantes consideró que “180 mil es poco para los organizadores, una multa de 300 mil pesos o más estaría bien. Y a los jóvenes fiesteros una multa para cada uno de más de 10 mil no estaría mal. Incluida una cuarentena. A ver si lo vuelven a hacer”, expresó.

¿Los jóvenes son los causantes?

Las autoridades de salud han reiterado en varias ocasiones que hay también un incremento de contagios de Covid en los jóvenes debido a la movilidad social y a las reuniones. Este fue el argumento que sobresalió cuando Yucatán regresó al semáforo naranja.

Al respecto, @monitag tuiteó en uno de los vídeos de la fiesta:

“Pues los jóvenes son jóvenes y cuando somos jóvenes somos muy Ignorantes por no decir otra palabra…. Ahora, ¿en dónde carajos están los papás de estos jóvenes? ¿En dónde están los dueños de la casa? (SIC)”, cuestionó.

Hasta el momento no hay contagios reportados por la fiesta, pues todavía faltan días para que, si los hubiera, el virus cumpla el periodo de incubación: “De verdad esta gente no entiende que pena ajena me da pero lamentablemente quien sabe cuántos saldrán contagiados y irán contagiando”, se sumó a los reclamos @Lizcontrerasnav.

¿Por qué clausuraron la fiesta en Chicxulub?

La clausura fue por incumplir con los protocolos y medidas sanitarias ante la pandemia por el Coronavirus, por lo que el propietario del lugar podría ser acreedor a una multa de hasta 180 mil pesos.

Elementos de las Secretarías de Salud del estado (SSY), General de Gobierno (SGG) y de Seguridad Pública (SSP), así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) realizaron una visita a una casa ubicada en el kilómetro 10.5 de la carretera costera donde confirmaron la aglomeración de más de 300 personas y el incumplimiento de las medidas sanitarias por lo que procedieron a colocar los sellos de clausura.

El personal del Gobierno del Estado removió sillas y mesas de plástico que fueron colocadas por restauranteros en la playa de Chicxulub Puerto, a un costado del muelle de esta localidad, y en un extremo del Malecón Internacional de Progreso, a fin de ofrecer el servicio de los propios establecimientos, lo cual está prohibido realizar en esas áreas.

Los inspectores del Gobierno estatal pidieron a los encargados de esos establecimientos a remover el mobiliario de plástico colocado en esas zonas, ya que estas acciones tanbién incumplen con los protocolos sanitarios por Covid-19.

Las variantes de Covid en Yucatán

Cabe destacar que el 2 de julio, el gobierno del Estado confirmó que la cepa Delta del coronavirus ya circula en el estado. En junio pasado se informó que en el territorio también circulan las variantes brasileña y californiana que, junto con la británica, la mexicana y ahora la delta, ya suman 5 cepas del coronavirus con presencia en el estado.

