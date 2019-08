Infarto acaba bronca

Tragedia familiar en Valladolid: sujeto no aguanta más pleitos

VALLADOLID.— Una persona identificada como Alberto, de 38 años de edad, falleció de un infarto cardiaco, al parecer, por no resistir ver a su hermano Josman pelear con la madre de ambos.

Los hechos se registraron anteanoche en un predio de la calle 47 entre 30 y 32 del barrio de Santa Ana.

Vecinos de la calle describieron a la familia como disfuncional, ya que en el predio viven la madre, dos hermanos y un padrastro, y de manera constante protagonizan escándalos y pleitos entre ellos.

Los vecinos dicen que en ocasiones hasta en la calle se han liado a golpes, y en varias ocasiones ha intervenido la Policía, debido a que los dos hijos son bebedores consuetudinarios.

Anteanoche martes no fue la excepción, pues uno de los hijos, Josman, discutió con su madre, según los testigos se jalonearon e intervino el padrastro y se armó la trifulca a la puerta de la casa, la cual fue observada por Alberto, quien al parecer no resistió la escena y sufrió un infarto fulminante al miocardio, quedando su cuerpo tirado a la puerta de la vivienda. Paramédicos de la Policía Municipal acudieron al ser llamados, pero, a pesar que intentaron reanimarlo, no pudieron hacer nada, ya que no tenía signos vitales.

Agentes municipales y estatales tomaron conocimiento de los hechos y, como la muerte de Alberto fue a causa de un infarto, no hubo delito qué perseguir.— Juan Antonio Osorio Osorno