Infecta el Covid-19 redes de Tizimín

Terreno propicio para difusión de supuestos casos

TIZIMÍN.— La alarma que generó hace un par de días el traslado restringido de enfermos del hospital San Carlos, presuntamente con coronavirus, ha ocasionado la psicosis en el municipio.

Grupos de Facebook de esta ciudad se vieron plagadas con el tema del Covid-19 e incluso no faltaron cibernautas quienes daban como un hecho que uno de los supuestos contagiados había fallecido.

En la página del Ayuntamiento comenzaron a aumentar los mensajes de presión a las autoridades municipales para que confirmasen o negaran si había o no casos de coronavirus, esto luego del diagnóstico médico que se filtró de uno de los pacientes y que comenzó circular en grupos de WhatsApp y en redes sociales.

Incluso el alcalde Mario González González había aclarado en su cuenta personal de Facebook que al Ayuntamiento no le habían notificado por el sector salud si hay sospechosos o casos confirmados del virus y al mismo tiempo exigió a las autoridades de salud que le aclaren tal situación, mencionando a la directora del San Carlos, Margarita Díaz Basilio; al doctor Orestes Somarriba Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, y al secretario de Salud en el Estado, Mauricio Sauri Vivas.

En medio de la polémica que se había generado, un familiar cercano a la directora del hospital San Carlos escribió en su cuenta: “Para los que están diciendo que se está ocultando la información o cosas así, creo que no tienen ni idea del protocolo que se sigue con la información y quiénes son los únicos que pueden darla a conocer de forma oficial.

Leí un comentario que decía “en vez de estar trasladando pacientes deberían acondicionar un área para tratarlos. Sí hay un área acondicionada para Covid-19, es por eso que se publicaron las entradas para gente que no tenga Covid-19, sin embargo el protocolo indica que se mandan a Mérida ya que ahí se están tratando los casos y hasta que no sea necesario no se quedarán los pacientes en Tizimín, es decir, Mérida es la base hasta que no haya más espacio o yo que sé, por eso dice “hasta que sea necesario”.

“Todos estamos de acuerdo en que es información que la comunidad debe saber, pero si no se ha dicho de forma oficial créanme que no es por ocultar información, sino porque todo eso lleva un proceso. Sin embargo, las medidas de prevención se dieron muchísimo antes de que haya casos en Tizimín así que yo creo que sí estamos siguiendo esas medidas no tenemos por qué tener pánico y mucho menos miedo ya que como todos saben el aislamiento es la mejor forma de prevenir el contagio y para los que no pueden quedarse en casa simplemente no tocarse la cara y lavarse las manos de forma seguida.

“Esta es una realidad y sabíamos que en cualquier momento podía llegar a Tizimín, así que ahora más que nunca espero que los que no habían hecho conciencia porque ‘no pasa nada, no va a llegar a Tizimín’ lo hagan. “Recuerden que este es un lugar pequeño y todos somos sospechosos porque se puede ser asintomático”, concluyó la publicación.

También se estuvo exhibiendo en redes sociales a una persona supuestamente contagiada con Covid-19 oriunda de Tizimín, lo que generó que una usuaria aclarara que sus padres estaban bien de salud.

En el escrito dice: “Buenas noches, por este medio quiero informarles que todos estamos sanos y cuidándonos. La tienda que está a un costado de nombre ‘Evelyn’ es de mis papás y ellos se encuentran bien de salud en cuanto al Covid 19. Mi mamá padece de diabetes y mi papá de hipertensión por lo cual hemos tomado medidas de higiene estrictas para cuidarlos y que ustedes nos ayuden a cuidarlos de este virus.

“Gracias a Dios todos nos encontramos bien de salud. Agradezco muchísimo sus mensajes de preocupación de verdad mil gracias. Ayúdenme a compartir esta información por favor para que no se difundan rumores falsos” concluye.— WENDY UCÁN CHAN

