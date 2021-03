Ingresa el frente frío a Yucatán, se "estacionará" durante dos días

MÉRIDA.- El Frente Frío No.40 con intensidad moderada está ingresando por el noroeste y norte de Yucatán en estos momentos.

Causará aumento de nublados con posibilidad de lluvias en la zona noreste, este, sur y sureste del estado y evento norte moderado en la costa yucateca con vientos de 40 km/h a 50 km/h.

Se espera se desplace por todo el estado de Yucatán en el transcurso de la tarde y noche provocando ligero descenso de la temperatura al amanecer del día de mañana domingo.

Durará hasta el lunes cuando se espera se vuelva estacionario sobre el sur de la península de Yucatán y empiece a perder importancia.

Temperaturas mínimas

Las temperaturas máximas esperadas son de entre 27° C a 30° C para el domingo y lunes y las temperaturas mínimas esperadas son de entre 16° C a 18° C para el cono sur, cinturón de cenotes central y ex zona henequenera y de 18 C a 20 C para el resto del estado.

La masa de aire frío que le acompaña provocará amaneceres algo frescos el martes y miércoles de la otra semana.

Los modelos a largo plazo indican que después de este Frente Frío no se espera afectación alguna de otro en el transcurso de la otra semana.