Inicia entrega de los bienes

Por ahora solo recibirán, expresa al calde electo

TIZIMÍN.— La maestra Misty Jenny Solís Rodríguez, suplente de la regidora electa Guadalupe Marrufo Díaz, fue quien encabezó la mañana de ayer el proceso de entrega- recepción de la coordinación de Educación.

Previo a la transición hubo un encuentro en el Palacio Municipal cerca de las 9 de la mañana con la síndico saliente, Landy Polanco Alcocer, y la contadora Bertha Trejo Gómez como asesora del equipo del alcalde electo Pedro Couoh Suaste.

Una vez acordados los departamentos con los que iniciarían, se trasladaron ambos grupos a las oficinas de educación y ahí estuvieron acompañados de la síndica electa Saydi Matos Matos y con listas en mano estuvieron verificando el mobiliario y recibiendo la documentación.

Fue en la segunda planta de la exescuela primaria Otilia López donde comenzó el proceso de entrega- recepción, ahí estuvo presente también Pedro Couoh quien como es costumbre llegó con botas y sombrero, así como Álvaro Álvarez Reina y Juan Polanco Alcocer, suplente del diputado electo Esteban Abraham Macari.

Por más de una hora estuvieron recibiendo los bienes muebles e inmuebles y poco después de las 11 se trasladaron a la biblioteca Modelo Juan Rivero Gutiérrez, donde estuvieron hasta la 1 de la tarde verificando libros y material didáctico, así como computadoras y muebles de oficina.

Fue un proceso que se llevó al cabo con tranquilidad, sin haber detectado ninguna irregularidad. Se informó que en los próximos días estarán recibiendo las demás bibliotecas tanto de la cabecera como en las comisarías.

Todos los días

Al respecto el alcalde electo señaló que todos los días estará acudiendo con su equipo de transición de 9 de la mañana a 1 de la tarde, estando únicamente como invitados, sin exigir, sino que solo observarán y preguntarán.

“Si me entregan cinco escritorios, eso recibo, ya más adelante la Auditoría Superior del Estado me va a dar una lista de cuantos muebles debo recibir y si no coincide ya entonces veremos”.

“Solo revisamos y apuntamos, cuando regresemos es para que me firmen y nos den físicamente lo inspeccionado”, expresa.

Couoh suaste también señaló que uno de los departamentos que quizá les lleve una semana será el de Servicios Públicos, pero eso no quiere decir que en un mismo día se tenga que recibir todo de cada departamento, sino que les puede llevar de uno a tres días.— WENDY UCÁN CHAN

El gobierno municipal interino de Tizimín rindió el fin de semana el tercer informe.

Pocos invitados

El tercer informe fue rendido por el alcalde interino, Reyes Aguiñaga Medina, en una ceremonia a la que asistieron pocos invitados.

Asistente

Entre los asistentes estuvo el alcalde electo Pedro Couoh Suaste y algunos de los integrantes de su equipo de transición.

Comida

Luego del informe se ofreció una comida al Cabildo.