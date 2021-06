Inquietud por cambios

Designarán un rector nuevo en la UNO tras renuncia

VALLADOLID.— Luego de concluir el periodo de encargo de la rectoría de la Universidad de Oriente (UNO), fue sustituido Wílberth Ortegón López y se designó por normatividad a Éder Azcorra González, quien ocupaba el cargo de director administrativo, en tanto se nombra al nuevo rector.

En su momento publicamos que el exrector Luis Fernández Vidal solicitó licencia debido a que contendió y ganó la diputación por el XI Distrito local, y en su lugar se designó a Wilberth Ortegón López, quien era coordinador de una carrera del ramo turístico en la casa de estudios.

Encomienda

Tras la victoria de Fernández Vidal en las elecciones, ya no podrá regresar a la rectoría, además que su licencia se venció, de modo que se nombró a Eder Azcorra González, quien desde hoy tendrá la responsabilidad de la rectoría, en tanto el gobierno del Estado designa quién será el próximo rector.

De acuerdo con información obtenida, el nuevo encargado de la rectoría continuará su trabajo de director administrativo de la UNO, en espera de que se nombre a su reemplazo.

Entre los círculos políticos y estudiantes hay inquietud, pues no se sabe hasta el momento quién será el nuevo rector, mientras tanto ya se cuenta con un encargado de la universidad.

Por cierto, también solicitó licencia el director del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (Itsva), Mario Aguilar Díaz, quien contendió para la alcaldía de Temozón por el partido Nueva Alianza, pero perdió contra el aún alcalde Carlos Kuyoc Castillo, de Morena.

Durante el tiempo que Ortegón López se encargó de la rectoría hubo algunas inconformidades de empleados administrativos, debido a que les asignaron trabajos ajenos a sus funciones dentro de la UNO, pero ninguno de ellos lo denunció por miedo a perder su trabajo.

Renuncia

Según nuestras fuentes, Mario Aguilar Díaz firmó su renuncia al solicitar su licencia, de modo que su situación laboral es incierta, pues desconoce si regresará o no a la dirección del Itsva, donde también hay un encargado cuyo nombre no se proporcionó, pero seguramente será sustituido por otro, en caso de no regresar el exdirector.— Juan Antonio Osorio Osorno

Diario de Yucatán