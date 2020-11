Insisten: agresión a joven de Cacalchén fue un abuso de poder

Mujer desmiente comunicado de edil de Cacalchén

CACALCHÉN.— Una madre de familia insiste en que su hijo fue lesionado presuntamente por agentes municipales y que el comunicado de aclaración de la Comuna tiene muchas inconsistencias, por lo que puso una demanda contra los oficiales por abuso de autoridad.

Antes publicamos que la madre de familia Teresa Oxté López acusa a agentes de la Policía Municipal de agredir a su hijo Emanuel B.O., tras detenerlo el domingo cuando iba en una bicicleta sobre la calle 20 entre 17 y 19.

“Ellos con la patrulla chocaron la bicicleta que manejaba mi hijo, ocasionando que se estrelle contra la albarrada, luego que cayó al suelo no le dieron oportunidad que se levante, a empujones y golpes lo suben a la patrulla”, insistió la mujer.

Por su parte, el Ayuntamiento desmintió la acusación en un comunicado que publicó en su página oficial de Facebook.

Aclararon que el joven guiaba en estado de ebriedad y con exceso de velocidad una motocicleta, incluso llevaba como pasajera a su mamá.

En Facebook, Teresa Oxté López escribió: “discúlpeme señorita presidenta Abigail Pérez, pero usted no está bien enterada de los hechos ocurridos el domingo en la noche, se encontraba encerrada en su casa”.

“Los policías le dan su versión, que es la que les conviene, yo no miento, soy una persona mayor y acepto lo que digo”, apuntó.

Aseveró que cuando fue a sacar a su hijo de la cárcel nunca vio al director de la corporación, Géner Aguilar Ceballos, y no entabló una plática con él como se menciona en el comunicado.

“Otra cosa, ¿por qué no me aclararon los policías en su momento la razón por la que detuvieron a mi hijo si yo misma fui por él? y cuando fui a la casa de la presidenta municipal con el diagnóstico en mano, recetas y medicamentos controlados, nunca me abrió las puertas”, puntualizó.

“No estoy mintiendo, entiendo que como alcaldesa trate de aclarar las cosas porque se está perjudicando su reelección”, agregó.

-Cualquier aclaración alcaldesa, la espero en la puerta de mi casa para que se cerciore de los golpes que tiene mi hijo, mismos que usted no menciona en su comunicado –indicó

Demanda

La mujer comentó que la demanda penal ya está en proceso contra los oficiales y de los que resulten responsables.

“Los mismos policías deben de saber que en la celda donde estaba mi hijo también se encontraba otro ciudadano que estuvo presente en el momento de los hechos agresivos a su persona”, concluyó.— MAURICIO CAN TEC