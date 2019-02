Insisten: solo la licencia de 2017 tiene “Mocambo”

Pagó por permiso negado

Luego que el lunes el Ayuntamiento de Progreso 2018-2021 dijo que el bar “Mocambo” trabajaba irregularmente con una licencia de 2017, ayer miércoles fue puesto en evidencia en internet, con fotos del permiso de funcionamiento a nombre de ese negocio y del pago hecho a Tesorería, ambos con fecha del 11 de diciembre de 2018.

La Comuna, que se inició el 1 de septiembre de 2018, replicó ayer mismo que “nunca” entregó la licencia de funcionamiento de 2018 a los dueños de “Mocambo”.

La nueva polémica surgió tres días después de que, el domingo 17 a las 3:40 de la tarde, se desplomó la marquesina de “Mocambo”, en la calle 68 con 21, a una esquina del malecón de Progreso, con saldo de tres muertos y cinco lesionados hospitalizados.

Según foto del documento, el propio alcalde, Julián Zacarías Curi, y el tesorero municipal, Emilio Javier Góngora Ortegón, firmaron la licencia de funcionamiento que tiene el nombre de “Mocambo” y fecha del 11 de diciembre de 2018.

El recibo 20084 de la Tesorería de la Comuna de Progreso, a su vez, ampara el pago de $8,060 por la licencia de funcionamiento para “Mocambo”, está fechado el 11 de diciembre de 2018 y tiene sello del Ayuntamiento con la misma fecha.

Al respecto, el Ayuntamiento insistió ayer en que “Mocambo” operaba irregularmente porque no tiene los permisos de 2018 y 2019.

En un comunicado, la Comuna admitió que la Dirección de Espectáculos emitió “de manera preliminar” una licencia con vigencia al 31 de diciembre de 2018.

Precisó que ese permiso se libró a raíz de que los responsables de “Mocambo” iniciaron el trámite de renovación de la licencia de funcionamiento para 2018.

Sin embargo, declaró, la licencia “en ningún momento fue entregada o liberada a los propietarios” del bar.

Esa medida, aseguró, se debió a que el solicitante “no cumplió con entregar la anuencia de Protección Civil, requisito implementado por esta administración como parte del proceso de renovación de licencias de esta clase de giros, en beneficio del público consumidor”.

No obstante, el permiso “preliminar” se emitió un mes después que “Mocambo” no pasó la inspección que Protección Civil le hizo, en noviembre, a petición de los mismos responsables del negocio que tramitaban el permiso de funcionamiento, según informó el mismo Ayuntamiento el lunes 18.

Ayer, la Comuna dijo que “la licencia de funcionamiento 2018 es de carácter único y se encuentra en poder del Ayuntamiento.

“Reiteramos enfáticamente que la licencia permaneció en resguardo en la Comuna y no se entregó a los propietarios del establecimiento porque no cumplieron con los requisitos que se les pidió. Por lo mismo, no se emitió ni se les entregó la correspondiente al 2019”, enfatizó.

“Cualquier información distinta resulta ser inexacta y mal intencionada, y en nada abona al esclarecimiento de los hechos que se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado”, indicó.

La polémica por la licencia municipal se une a las críticas que en las redes sociales se hacen al Ayuntamiento porque, incluso, el alcalde inauguró la palapa de “Mocambo” en octubre, cuando el negocio aún no tramitaba la licencia de funcionamiento.

Un mes después, el bar no pasó la revisión de protección civil, pero solo se le levantó un acta.

“Mocambo” es responsabilidad del meridano Carlos Baeza Manzanero, quien lo tiene en renta y en 2011 fue uno de los cuatro empresarios que “patrocinaron” los polémicos calendarios con la imagen de la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.— Flor de Lourdes Estrella Santana

Procesos administrativos

La Comuna de Progreso informó ayer que la Dirección de la Contraloría inició procesos de investigación para determinar la probable responsabilidad administrativa de funcionarios actuales y del trieno 2015-2018.

Señalizarán peligros

Igual informó que anteayer martes inició una operación para detectar inmuebles en mal estado en la zona urbana de la cabecera para señalizarlos de manera clara y visible, a fin de velar por la integridad de los ciudadanos de Progreso.

Los reparan o tiran

Anunció que exhortarán a los dueños de esos predios para que los remocen o demuelan, en aras del beneficio común.

Modificarían reglamento

Indicó que estudia reformar el Reglamento de Desarrollo Urbano en materia de conservación de inmuebles para que la gente pueda transitar tranquila en las calles sin temor a que ocurra un accidente.