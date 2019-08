Insta el Arzobispo a prepararse para el matrimonio

TICUL.— Con el mensaje de defender la institución de la familia y ayudar a los jóvenes a prepararse para un buen matrimonio, el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, realizó una visita pastoral ayer en la parroquia de San Antonio de Padua y ofició una misa con motivo del aniversario 50 de la Legión de María.

Acompañado del párroco de esta ciudad, Emir Efraín Pérez Cabrera, monseñor Rodríguez Vega citó del Antiguo Testamento el relato cuando Josué reúne a toda la comunidad de Israel, llegados a la tierra prometida, para hacer un recuento.

“Dios es quien habla por boca de Josué, habla de la historia de Israel, de cada una de las etapas y personajes, y dice: ‘He estado con ustedes, fue quien los acompañó y dio la victoria’. Nosotros debemos entenderlo así, nuestro pueblo también está en las manos de Dios.

“Todo lo que le ha pasado a nuestra patria, a nuestro estado y nuestro pueblo es historia que Dios ha venido acompañando. Él es el protagonista de esa historia. También ha estado en la historia y acontecimientos de tu familia y en estos 50 años de las legionarias”.

Labor

En cuanto a la lectura del Evangelio, el arzobispo de Yucatán refirió que “no es cosa de la Iglesia; es Cristo quien nos dejó la tarea de defender la institución matrimonial.

“Fíjense cómo (los discípulos) le quieren poner una trampa a Jesús. Si él dice, no puede haber divorcio, entonces le dirán que se opone a Moisés, quien permitió el divorcio, y si hubiese dicho que estaba bien, entonces le preguntarían dónde está lo que tú enseñas sobre el matrimonio.

“Es una trampa, un pensamiento muy machista porque dice que le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, y no dice el hombre y la mujer. Entonces Jesús les recuerda la voluntad de Dios, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”.

El Arzobispo lamentó que haya crecido mucho en los últimos años el número de divorcios, pero, dijo, ése no es plan de Dios.

“La ley civil hoy sigue autorizando el divorcio, pero ese no es plan de Dios. Muchas parejas llegan al matrimonio sin una buena preparación y por eso con cierta facilidad las uniones se rompen, son muy frágiles, pero ese no es el plan de Dios.

“Debemos luchar por ayudar a los jóvenes a prepararse para un buen matrimonio, no se trata nada más de prohibir el divorcio, es ayudar a que se casen bien y a los que ya están casados ayudarlos a superar las crisis matrimoniales.

“Con mucha frecuencia se dan las crisis matrimoniales, pero los matrimonios perseveran y no porque no tengan problemas, sino porque saben superarlos, saben perdonar, darse otra oportunidad, saben aguantar.

“El ser humano es muy frágil y no aguanta nada. Tiene el pensamiento moderno de que vino al mundo para ser feliz; no venimos a este mundo para ser felices, hemos venido para amar, para aprender a amar.

“Amando encontramos felicidad, pero también tristezas, la vida es un jardín con hermosísimas rosas, pero también con espinas, hay de todo, si queremos pura felicidad, eso no es el matrimonio. Por eso el Papa Francisco decía cuando vino a México: ‘No importa que vuelen platos durante el día cuando se pelean, pero váyanse a la cama ya reconciliados y en paz’.

“Si el Señor lo pide, vamos a trabajar para que los jóvenes se preparen mejor y los matrimonios aprendan sobre todo con el diálogo y la espiritualidad cristiana a sostener su matrimonio.

“Cuando los discípulos oyen esto, Pedro dice entonces que no conviene casarse. No se trata de que sea una conveniencia, sacar ganancia, se trata de comprometerte en un estilo de vida y el que no se quiera comprometer al matrimonio tendrá un llamado a vida de celibato”, dijo.

Verdadero noviazgo

“En tiempos muy lejanos, noviazgo siempre estaba asociado al matrimonio, pero ahora el noviazgo está muy separado del matrimonio y desde muy pequeños la misma gente lo fomenta, hablan de noviazgos en el kínder, la primaria y la secundaria, pero el verdadero noviazgo es camino al matrimonio.

“Ojalá que recuperemos ese sentido del noviazgo y que los jóvenes aprendan que, si desde ahora no comienzan a ser fieles y a llevar una sexualidad responsable, cuando lleguen al matrimonio van a seguir así siendo infieles. Por eso lo que vale la pena dentro del matrimonio, dentro de la vida religiosa o sacerdotal, hay que prepararlos desde ahora”

Al término del sermón, monseñor Rodríguez Vega celebró la Eucaristía y se tomó fotografías con las legionarias.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT