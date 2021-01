Interesados en algún puesto ya hacen su destape

TIZIMÍN.— Están próximas a realizarse las precampañas electorales y cada vez son más nombres de aspirantes que salen a luz pública que tienen interés de contender bajo las siglas de determinado partido político.

Estos nuevos destapes han generado controversia en las redes sociales sobre todo de la militancia priista que ha visto cómo conocidos miembros del PRI ahora se están yendo a otros partidos.

El caso más sonado es el de Juan Alcocer Polanco, ex dirigente del Comité del PRI y quien trabajó de la mano en el periodo del ex alcalde Jorge Vales Traconis y hoy se ha visto unirse a las filas panistas, pues es del grupo de Liborio Vidal Aguilar.

El que también ha anunciado públicamente sus intereses en el partido Movimiento Ciudadano es Eyther López Ávila, quien incluso en su cuenta de Facebook anunció su registro como precandidato al décimo Distrito Local de Yucatán por el mencionado instituto.

El joven es hijo de la regidora priista Silvia Ávila Pérez y ha sido uno de los promotores en el partido tricolor.

También lo acompaña el tizimileño Miguel Osorio Novelo, conocido nutriólogo de la localidad, a quien se le ha visto en redes sociales en fotografías con Ivonne Ortega Pacheco y con Jorge Canul Rubio, quienes recientemente renunciaron al PRI y ahora difunden en Facebook que ponen “en movimiento” a Tizimín.

José Alberto Loría Fuentes, actual dirigente de la Asociación Ganadera Local, publicó hace una semana en su cuenta de Facebook su registro para el proceso interno de Morena, donde aspira a obtener alguna precandidatura a la diputación federal por el primer distrito.

Estos nuevos destapes han causado polémica pues hasta hace unos días el ex regidor del PRI Luis Rodríguez Díaz, hijo del ex presidente municipal Luis Rodríguez Canto, publicó en su cuenta un comentario que desencadenó una serie de críticas a favor y en contra.

En su red social escribió: “Quieren empezar a satanizar a una personas por qué decidió apoyar otro proyecto, pero la pregunta es, esas personas que no les parece esa decisión cuantas veces lo invitaron a sumarse, cuantas veces han invitado a esa persona a su proyecto o por lo menos lo intento hacer parte. No señores no puedes apoyar a alguien que ni te de invita o te ve de arriba hacia abajo, este año todo apunta que se votara por las personas y amigo y no por línea o partido” expresó.— WENDY UCÁN CHAN