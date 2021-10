Interesados en terreno en pugna

Zona de Punta Laguna, en mira de grupo opositor

comunidades

VALLADOLID.— En rueda de prensa, la directiva ejidal, encabezada por el comisario Maximiliano Kumul Can y el secretario Miguel May May, se informó que muchas personas están interesadas en tierras ejidales, sobre todo las que están ubicadas en la zona de Punta Laguna.

Entre los señalados están el asesor legal Rafael Acosta Solís, el propio alcalde Alfredo Fernández Arceo y empresarios que podrían ser los que “abanican” el lío en el que un grupo de ejidatarios que han solicitado la remoción de la actual directiva.

La directiva explicó que hay interés en el ejido de Punta Laguna, por parte de los que están detrás del grupo opositor que busca la remoción de la actual directiva.

Recordaron que a Acosta Solís le han quitado más de 10,000 hectáreas de tierra que se había adjudicado de manera ilegal y que había repartido entre su suegra y su esposa.

Además señalan al primer edil, quien es cuñado de Antonio Abán Cocom, a la misma Fiscalía del Estado y a la Procuraduría Agraria que viola la ley de manera flagrante. Otros ejidatarios comentaron que también empresarios yucatecos están interesados en las mismas tierras y estarían participando en el financiamiento al grupo de choque.