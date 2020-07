Interrogatorio a infractores

Escolta policiaca a quien infrinja el “toque de queda”

VALLADOLID.— Desde anoche, a partir de las 22 horas, los vallisoletanos vuelven a estar en “toque de queda” hasta las cinco de la mañana, tiempo en que los policías municipales serán los vigilantes de que se cumpla con la disposición anunciada por el gobierno del Estado y respaldado por el Ayuntamiento.

Con base en esa disposición, quien sea detectado luego de la hora señalada será exhortado y acompañado por uniformados para que retorne a su casa.

Durante la cuarentena, el ayuntamiento aprobó esa medida por primera vez en la ciudad, a fin de evitar el aumento en los contagios del Covid-19, incluso se cerraron las principales calles de acceso al centro comercial y al primer cuadro de la ciudad, donde aún permanece encintado el parque principal.

El departamento de Comunicación del Ayuntamiento anunció algunas medidas que se aplicarán en el municipio y destaca que desde anoche, de 22 horas a cinco de la mañana, entra en vigor “un toque de queda” relajado, para lo cual se exhorta a la sociedad a que si no tiene nada que hacer en la calle, o que no realice alguna acción esencial, no salga de sus casas.

Se informó que tanto vehículo como peatón que sea detectado luego de las diez de la noche será cuestionado por los agentes municipales para conocer la razón por la cual se encuentra en la calle, y en caso que no sustente sus argumentos, entonces se le pedirá que regrese a su domicilio, y para garantizar que eso ocurra serán acompañados hasta sus viviendas.

Se informó que solo el que demuestre que salió a comprar algún medicamento, o que realiza alguna acción esencial, se le permitirá continuar su actividad, pero se insistió en que deben quedarse en casa, si no se tiene nada que hacer en la calle.

Del mismo modo se informó que en los mercados, “Donato Bates”, en el de Artesanías y en el bazar municipal se verificará que se cumplan con todos los protocolos de salud, como aplicarle el termómetro a la gente para verificar su temperatura, contar con el tapete desinfectante, gel anti bacterial, y que todos los clientes ingresen con sus respectivos cubrebocas.

En el caso de las personas adultas que tengan a partir de 60 años, no se les permitirá el acceso a esos centros de servicios, ya que son los más vulnerables ante el Covid-19 y es importante cuidarlos.

Estas medidas han tenido reacciones encontradas, lo cual se está manifestando en las redes sociales.

Algunos están en contra, debido a que consideran que no son las medidas que se deben tomar, pero hay quienes dicen que está bien, debido a que mucha gente no entendió el sentido del semáforo en color naranja y el relajamiento, que en realidad fue para reactivar la economía, no para hacer fiestas, de tal modo que algunos lo confundieron.

Lo cierto es que el número de contagiados por el Covid-19 ya sumaban 414 casos y es probable que para hoy viernes sean más, debido a que ya están infectadas muchas personas por los que ya resultaron positivos, de tal modo que al hacerse sus pruebas en los próximos días saldrán positivos, lo que está causando psicosis entre la sociedad.— Juan Antonio Osorio Osorno