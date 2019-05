Invaden espacios para estacionar

Carros de antojitos ocupan de forma continua cajones

PROGRESO.— Cada vez hay menos espacios para estacionamiento vehicular tanto en el centro como en la zona turística del puerto, pues además de las numerosas motos que estacionan en las céntricas arterias, hay comercios que colocan conos en el área de sus negocios a pesar que no tienen franja amarilla.

En la calle 31 entre 78 y 80 un comercio de venta de carnes rojas coloca conos en la franja del negocio con lo que impiden que estacionen vehículos particulares para que no tapen esa carnicería, pero al parecer no cuenta con autorización municipal pues no tiene franja amarilla.

En las demás calles del centro a lo largo de la calle 80 y 78 y arterias aledañas hay poco espacio para estacionamiento vehicular, pues hay áreas destinadas para los taxistas y los (espacios) que quedan son ocupados por las numerosas motos cuyos propietarios acuden al centro para realizar alguna diligencia en la ciudad.

En el malecón hay menos lugares para estacionarse, los pocos que existen están controlados por los “viene viene”, algunos por cierto en estado de ebriedad exigen a los conductores desde el momento que estacionan que les den la propina de $10 como mínimo y después cuando desocupan el espacio piden otra cantidad igual o el doble.

En las calles de acceso al malecón donde hay cajones de estacionamiento, algunos de los espacios son ocupados por puestos de los vendedores de marquesitas y elotes que laboran desde la tarde y noche en esa zona turística.

En la calle 78 entre la 19 (malecón) y 21, todos los días un marquesitero coloca su puesto en un espacio de estacionamiento vehicular que señala que es para vehículo que transporta discapacitado, pero eso no le importa a los dueños de esos puestos.

En la zona del parque de la Paz y otras calles de acceso al malecón, los espacios también son ocupados por los puestos de marquesitas y elotes que ya los tienen como estacionamiento de manera permanente.

Conductores de vehículos que llegan al puerto comentan que esos puestos ambulantes deberían de ser retirados de los cajones de estacionamiento vehicular y que sus dueños se los lleven a sus casas después de la jornada laboral.— G.T.V.