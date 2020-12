Invasión a los comercios

Mucha gente de compras en la sultana oriental

VALLADOLID.— Como se esperaba, los comercios del centro de la ciudad se vieron abarrotados ayer sábado de mucha gente que se volcó para realizar sus compras.

Los más demandado fue la ropa, ya que los establecimientos que la venden estuvieron llenos de personas sin importar la pandemia o los cuidados que deben tener para no contagiarse.

Los empresarios del centro de la ciudad guardaban fuertes esperanzas de ver mejorar sus ventas desde este fin de semana y esperan que la buena racha se prolongue hasta el día 24 por las fiestas navideñas.

El aumento de las ventas se inició en los primeros días del presente mes, pero todo ha sido gradual. Comparado con los días difíciles, cuando se estaba en el pico de la pandemia, ahora los empresarios se sienten contentos pero no satisfechos, ya que el movimiento no es igual que en años anteriores.

En el caso de la venta de ropa, el comerciante José Luis Vivas Cosgaya consideró que podría ser igual que el año pasado, pero los que se dedican a otro giro no dicen lo mismo, como es el caso de los que venden comestibles, quienes dicen que no ha sido igual que años pasado debido a que no se hizo la misma cantidad de novenarios en honor a la Virgen de Guadalupe y las posadas tampoco se hicieron o eran para pocas personas.

En el caso de los negocios de venta de juguetes, tampoco les ha ido bien, pero sí tuvieron un incremento en ventas, aunque no igual que en años anteriores debido a que los que se dedican a entregarlos prefirieron no hacerlo en esta ocasión para evitar aglomeraciones de niños en algún punto.

Mucha gente

Sin embargo, a pesar de las restricciones, ayer sábado se observó mayor movimiento de gente en el centro, incluso sobre la banqueta de la calle 39 y 41, desde la 42 a la 46, en determinados momentos se observaban ríos de gente caminando de un lado a otro buscando la tienda en la que harían sus compras.— Juan Antonio Osorio Osorno

A comprar Valladolid

Numerosas personas salieron de compras a los comercios por la Navidad, en Valladolid

Peligro

Durante el ir y venir de gente, aunque todos tenían su cubrebocas, no se respetó la sana distancia. Incluso en algunas tiendas de ropa se observó a personas chocando unas con otras sin problema.

Rebasados

En cierto momento se les salió de control a los encargados de esas tiendas.

Vigilancia policiaca

El movimiento de gente dio pie a una mayor presencia policíaca en el Centro y alrededores del parque principal. Los agentes estuvieron pendientes para evitar robos o detectar personas con intenciones de cometer un delito.