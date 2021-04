Invasión en Zaciabil, “venganza política”

“Los perdedores incitan a ocupar lotes de Zaciabil”

VALLADOLID.— Integrantes del comité directivo del ejido de Zaciabil aclaran que la disputa de terrenos es porque los ejidatarios se opusieron a darle tierras a los candidatos perdedores, lo que provocó que agiten a la gente a invadir en una zona que está asignada.

Son más de 30 personas que están peleando un pedazo de tierra en un área destinada para parques o escuelas.

El comisario ejidal Maximiliano Kumul Can, el secretario Miguel May May, el tesorero Jacinto Ku May y el de consejo de vigilancia Alfonso Pool Chulim explicaron ayer que el polígono que Zaciabil es grande, no solo es de Ejidatarios de Valladolid, sino de Chemax, Santa Rita, Punta Laguna, Campamento Hidalgo y hasta de Honduras.

Señalaron que al haber elecciones hace dos semanas, los entonces candidatos Antonio Abán Cocom y Aurelio Xiu Uch no fueron favorecidos, lo que provocó enojo pues querían que el nuevo comité les dé lotes de tierra.

Al oponerse comenzaron a incitar a la gente a la que no le ha tocado terrenos a invadir un área que no correspondía.

Según Miguel May son alrededor de 270 ejidatarios que no tienen lotes en ese polígono de Zaciabil y a quienes se les piensa dar, pero en otras zonas del ejido.

Dijo que en el 2014 a Antonio Abán y a Aurelio Xiu les tocó lotes que hoy han vendido y, lo peor, que les dieron hasta a sus familiares y por eso hay gente que hoy está molesta y quieren tomar cualquier área.

“Tenemos una semana no nos pueden culpar, la próxima asamblea vamos a informar a la gente qué terrenos se tienen libres, porque este lugar será una colonia más; entonces, para que se urbanice, tenemos que dejar áreas verdes y es lo que no pueden invadir.

“Ese Antonio Abán y Aurelio querían que les firmemos y les demos dimensiones de tierras cuando ya les tocó en 2014”.

Incluso dice que en 15 días se programará otra asamblea para aclarar la situación y explicar a la gente que no tienen por qué invadir ya que se les va a dar su lote, pero es poco a poco pues ellos apenas están empezando en el ejido como representantes.— WENDY UCÁN CHAN

