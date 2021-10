Investiga la FGR a Comuna anterior

Averiguan sobre aportación de 250 millones de pesos

OXKUTZCAB.— Con carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000512/2021, el Ministerio Público de la Federación investiga un delito del orden federal, relacionado con los $250.000,000 (doscientos cincuenta millones de pesos) exclusivos en aportaciones federales, que recibió el anterior Ayuntamiento que encabezó el ahora diputado local Raúl Antonio Romero Chel.

Con número de oficio YUC-EIL-E2C4-080/2021, la Fiscalía General de la República (FGR) le solicita al actual presidente municipal, Juan José Martín Fragoso, información relacionada a una investigación contra la administración anterior.

Las autoridades investigan cuál es la cantidad total de aportaciones federales que recibió el municipio durante la gestión de Romero Chel.

Solicitan un informe sobre si el municipio ha sido beneficiado durante la gestión anterior, o la presente, por la cantidad de $250.000,000, única y exclusivamente en aportaciones federales.

La solicitud al Ayuntamiento la firma José Manuel Herrera Verde, agente del Ministerio Público de la Federación.

Por su parte, Martín Fragoso respondió sobre cuál fue la cantidad total de aportaciones federales que recibió el municipio durante la administración anterior.

“Hago de su conocimiento que lamentablemente no me es materialmente posible otorgar dicha información, ya que la administración municipal saliente no cumplió con su obligación de llevar al cabo la entrega-recepción de los recursos financieros, patrimoniales, materiales, recursos y demás que tuvo a su cargo para el desempeño de sus funciones públicas.

Negativa

La Comuna anterior, indicó, fue omisa en su totalidad de entregar documentación alguna con relación a las aportaciones de recursos estatales o federales.

“Es decir, los servidores públicos salientes no entregaron ninguna documentación e información relativa a la administración pública municipal del periodo 2018-2021 de la que formaron parte al concluir su encargo, “por tanto desconozco cuál fue el total de aportaciones federales que recibió el municipio”, dijo.— Megamedia