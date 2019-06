Investigan a comandante

Suspenden a jefe policíaco grabado en vídeo polémico

PROGRESO.— Al reasumir ayer lunes la Presidencia Municipal tras retornar de República Popular de China, el alcalde Julián Zacarías Curi ordenó la suspensión del comandante Emilio Raúl Caamal Gutiérrez como director de la Policía Municipal, para que se investigue la actuación de los agentes municipales que el domingo 9 a las 4:36 a.m. fueron grabados por una cámara cuando entraron a un predio y sacaron una moto y, tras difundirse el vídeo, alegaron que con ella huyó el ladrón de una farmacia del oriente de la ciudad.

El vídeo de Caamal Gutiérrez y otros policías se difundió el viernes 14 en la cuenta de Ciudadanos al Día, en Facebook, con el siguiente texto: “Mientras que el alcalde progreseño Julián Zacarías Curi anda hasta la lejana China, su Director de la Policía Municipal Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, o mejor conocido como el ‘Comandante Caamal’ saquean puerto #Progreso junto con su horda de ladrones, denuncian ciudadanos.

“A través de un video filtrado se puede identificar al ‘comandante Caamal’ llegar poco después de las 4 de la madrugada con varias patrullas municipales y oficiales armados a una casa, a la cual allana, y sacan una motoneta para intentar subirla a la patrulla 1456.

“Los oficiales al percatarse de las cámaras de seguridad de una casa dejan la motoneta a un lado de la carretera para luego retirarse del lugar.

“Con este video queda una vez más al descubierto la realidad de puerto Progreso, mientras el alcalde Julián Zacarías anda paseando en el extranjero y trata de tapar el aumento de los robos de motocicletas, casas habitación, asaltos a mano armada, extorsiones, levantones y la venta incontenible de droga sus oficiales hacen de las suyas.

“En un discurso el anterior primero de mayo, ante decenas de progreseños y medios de comunicación el alcalde Julián Zacarías alabo a su cuerpo policiaco y dijo ‘el problema no es la policía, el problema son los ciudadanos’, ‘El policía no es el que se está drogando, el policía no es el que está brincando tu casa o te está robando tu moto, ni te está dando un machetazo’.

“Ante un discurso donde culpa a la ciudadanía de la inseguridad del puerto, hoy lo desmienten, ya que a través de un video se puede observar que sí la Policía Municipal a cargo de su protegido el ‘comandante Caamal, son los que se roban las motos dentro de las casas.

“¿Ahora, ante este video que explicación dará el alcalde Julián Zacarías Curi? ¿Será que el alcalde Julián Zacarías participa o tiene conocimiento de estos delitos cometidos por su director de seguridad? Si has sido víctima de estos delincuentes con uniformes denúncienlos”, concluyó el texto.

El vídeo se hizo viral y generó críticas al alcalde y a la Policía Municipal.

Réplica el mismo día

El mismo viernes 14, Caamal Gutiérrez negó que la Policía intentó robar la moto y dijo que investigaba un robo.

Alegó que agentes a bordo de una patrulla hacían un rondín de vigilancia y la dependiente de una farmacia les dijo que un sujeto entró a comprar, pagó con un billete de $500 y cuando ella le entregaba el cambio, él le arrebató el billete y huyó.

Caamal Gutiérrez dijo que por la descripción que hizo la empleada identificaron al ladrón, la víctima abordó la patrulla, fueron al predio y, como el sospechoso ya había entrado, le aconsejaron a la mujer que vaya a la Fiscalía a denunciar.

Sobre por qué tomaron la moto, alegó que “se trata de un vehículo que participó en un presunto hecho ilícito, por lo tanto, era nuestra obligación realizar una investigación para ver si todo estaba en regla” y, una vez que les notificaron que la moto estaba en regla, la dejaron en su lugar.

Caamal Gutiérrez añadió que “la persona que cometió el presunto atraco se resguardó en el domicilio donde están instaladas las cámaras que grabaron el vídeo difundido. Es más que evidente que su difusión es una cortina de humo para tapar un hecho ilícito y desprestigiar a la policía municipal de Progreso”.

La réplica oficial generó un aluvión de críticas, la mayoría dudando de la versión policíaca.

Respuesta del alcalde

Zacarías Curi, con permiso del Cabildo, se ausentó desde el viernes 7 para participar en eventos en Los Cabos y China y retornó anteayer domingo.

Al reanudar sus labores ayer en Palacio, el primer edil suspendió a Caamal Gutiérrez y nombró al subdirector, Julio César Martínez Martínez, como encargado de la Policía.

El alcalde afirmó que la suspensión del comandante de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Caamal Gutiérrez es para que el propio edil y Asuntos Internos de la SSP investiguen los hechos grabados en el vídeo.

Dijo que hablará con las personas afectadas para que le expliquen lo ocurrido.

Ayer mismo en la tarde, el Ayuntamiento difundió el siguiente comunicado titulado “Tras queja ciudadana sobre operativo, alcalde de Progreso ordena suspensión temporal e investigación”:

“Zacarías Curi se pronunció sobre el contenido de un video que circuló el fin de semana pasado en redes sociales y vía servicios de mensajería, donde se aprecia a un grupo de personas, aparentemente elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio, frente a un predio particular intentando retirar de su acceso una motocicleta, con intenciones poco claras.

“El alcalde Zacarías Curi fue categórico en señalar que existen normativas cuyo cumplimiento es obligatorio para los elementos de las corporaciones de seguridad pública como los son el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y el Código Nacional de Procedimientos Penales y que no existe excusa para que los elementos policiacos se conduzcan de forma apartada a dichas normas.

“‘Nuestro compromiso de campaña fue Tolerancia Cero, y en este caso, se debe investigar el motivo de la presencia de los elementos policiacos en el lugar, a fin de que la ciudadanía tenga la certeza de que su integridad personal y su patrimonio se encuentran debidamente custodiadas’, afirmó.

“‘Por lo anterior determiné el inicio de una investigación interna para el deslinde de responsabilidad así como la suspensión para efectos de investigación, del oficial al mando del operativo, Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, que fue en parte capturado en el videoclip ya mencionado, esto sin prejuzgar, toda vez que no existe certeza sobre la procedencia de dicho material, ni tampoco existe denuncia alguna promovida en contra de dichos elementos por algún ciudadano que considerare vulnerados sus derechos’, señaló Zacarías Curi.

“El alcalde anunció que quedará al frente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito como Encargado de Despacho, el Sub Oficial Julio César Martínez Martínez quien venía desempeñándose como Subdirector, esto hasta que concluya el proceso de investigación.

“La Administración 2018 -2021 del Ayuntamiento de Progreso reitera su compromiso con la ciudadanía de cumplir y hacer cumplir la Ley sin distinción alguna y pone a disposición del público sus páginas oficiales y el número de teléfono 9993-59-03-69 para reportes y atención”, concluye el boletín.— Gabino Tzec Valle

Progreso Policía

El comandante estatal Emilio Raúl Caamal Gutiérrez tiene antecedentes por violaciones a los derechos humanos.

Ni un año en el cargo

El 15 de agosto de 2018, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, anunció el nombramiento de Caamal Gutiérrez.

Detención ilegal y abusos

En esa ocasión, el Diario recordó que Caamal Gutiérrez es uno de los seis policías estatales a quienes en diciembre de 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán recomendó sancionar por violación del derecho de libertad de expresión, detención ilegal, abuso de autoridad y otros cometidos en julio de 2015 contra el reportero de Megamedia Gabriel Chan Uicab, a quien detuvieron y le borraron fotos cuando cubría el caso de disparos de arma de fuego en la colonia El Povernir en Mérida.