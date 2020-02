Invitación a vivir el Carnaval

La soberana de las carnestolendas de Ticul, ya lista

TICUL.— Con un llamado a dejar a un lado, penas y problemas para divertirse sanamente entre familiares y amigos, Rini Karline Quijano Peraza, reina del Carnaval Ticul 2020, invita a los jóvenes a salir y disfrutar de los festejos que se inician este fin de semana.

La joven de 19 años de edad, estudiante de la licenciatura en Educación Preescolar, señala que su comparsa, integrada por 23 jóvenes de la ciudad, ya está lista para su presentación que se realizará este domingo 16 en la Concha Acústica.

“Ya estamos listos, estamos preparando unos 30 minutos de bailables para deleitar a los asistentes durante la ceremonia de coronación de los reyes del Carnaval de la ciudad”, refiere.

Entronización

La joven será coronada junto con Carlos Fernando Ku Garma, y los reyes infantiles, de la tercera edad y de la discapacidad.

Rini Quijano señala que desde hace varios años ha participado en las comparsas del Carnaval y fueron sus compañeros quienes la convencieron para que acepte la invitación de ser la reina de las fiestas carnestolendas este año.

“Me siento emocionada y sorprendida, porque nunca me imaginé que sería la reina del Carnaval de la ciudad. Mis amigos me animaron a ser la reina y al principio lo estaba dudando, pero luego me animé porque me gusta el baile”, comenta.

“Mi consejo para los jóvenes es que en estos días de Carnaval se diviertan, que dejen las penas y problemas a un lado. Todos tenemos problemas, pero estos días hay que disfrutarlos y más que nada pasarla bien con compañeros amigos y familiares”.— HÉRBERT BACAB POOT

