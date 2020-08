Invitan a ayudar, tras un incendio de casa

Solicitan trastes, guano y madera para tizimileña

TIZIMÍN.— En unos minutos, Margarita Cocom Dzul, de 69 años de edad, perdió todo su patrimonio e, incluso, documentos oficiales y utensilios de cocina debido a un incendio que la sorprendió el martes 4 al mediodía en la comisaría tizimileña de San Pedro Bacab.

Debido a que no ha recibido apoyo oficial ni de alguna otra índole, su hija Margarita Tuz Cocom decidió a través de su cuenta de Facebook solicitar la ayuda de la gente que pueda donar enseres domésticos que ya no use a la abuelita, quien perdió toda su ropa, utensilios de cocina, mesas, etcétera.

“Sé que hay gente de buen corazón, me preocupa cómo mi mamá perdió todo lo que tenía, no pedí que me donen ropa porque sé de la contingencia (por el Covid-19) que estamos viviendo y por ser de la tercera edad debe tener más cuidados, pero los trastes que me traen los desinfecto con cloro y se los haré llegar limpios” con un taxi o con alguien que se ofrezca a ayudarla, dijo.

Los que deseen ayudar pueden visitarla en el predio 402 de la calle 39 entre 38 y 40 del fraccionamiento Jacinto Canek, o sea, en la primera calle a la izquierda de la entrada de ese sector.

Recordó que su madre estaba en esta ciudad y el lunes 3 decidió regresar a la comisaría donde está acostumbrada a vivir, pero vivió la amarga experiencia de ver su casa reducirse a cenizas.

Desde entonces se refugió en la casa de otra de sus hijas, pero anhela tener de nuevo su casa de maderas y guano, como la que perdió a causa del incendio generado al parecer por un cortocircuito.

Espera que el comisario municipal organice a los pobladores para ayudar a la abuelita, no con dinero, sino con donarle el material para que le hagan su casita.

“Madera y guano hay hasta alrededor del pueblo, solo es cuestión que quieran ayudarla”, dijo la entrevistada.

Agregó que al Ayuntamiento no acudieron porque a su mamá se le quemó su credencial de elector y saben que es uno de los requisitos principales para que reciba apoyo.— Isauro Chi Díaz