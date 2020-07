Invitan a bloquear un virus

TEKANTÓ.— Exhortamos a la población a permanecer en sus hogares, a que salga solo un integrante por familia cuando sea necesario, estamos en un nivel muy complicado de la emergencia por el Covid-19, dijo la alcaldesa Liliana Araujo Lara.

“Esperemos que la gente entienda que no es un juego lo que está pasando y que, si no se pone abusada, las lamentaciones serán peores porque el hubiera no existe”, añadió la edil.

“Pedimos a la ciudadanía que no le dé al Covid-19 la oportunidad de entrar a sus hogares. Sean conscientes de que mientras más nos cuidemos, más nos protegeremos; sé que no es fácil, pero en nuestras manos está evitar los contagios”, destacó.

Desde el jueves 16, patrullas municipales vigilan que no haya gente en las calles de 10:30 p.m. a 5 p.m., por mandato del gobierno estatal.

Además, personal de Protección Civil sanitiza espacios públicos, calles y tiendas para prevenir el Covid-19, del cual hay seis casos en el municipio.— J.C.P.K.