Invitan a marchar contra abusos de poder en Progreso

Recurrirán al Presidente

PROGRESO.— Familiares de Gaspar Avelino Sulub Cimé convocan a la población a participar en una marcha el lunes 16 próximo para protestar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle su intervención para que la Fiscalía General de Yucatán detenga y consigne ante un juez penal a los policías responsables de la tortura y muerte de Sulub Cimé, de 45 años de edad.

Indican que el lunes 16 López Obrador debe llegar a Yucatán y, ante ello, convocan a la marcha a los habitantes del puerto, a pescadores amigos de Sulub Cimé y a quienes ya sufrieron detenciones ilegales y violentas.

Agregan que aún no definen la hora de la protesta, pero el punto de concentración será la calle 80 con 37, cerca de las oficinas del Agua Potable, o la casa familiar, ubicada en la calle 37 entre 88 y 90 de la colonia Feliciano Canul Reyes.

En la marcha llevarán pancartas en las que pedirán a López Obrador su intervención para que se haga justicia a Sulub Cimé.

Una hija de Sulub Cimé dice que, hasta donde saben, no hay detenidos por el homicidio de su padre, la Fiscalía aún no consigna a algún policía a un juez penal y no hay vinculados a proceso.

El abogado de las hijas de Sulub Cimé realiza diligencias para que se vincule a proceso a los agentes que el 24 de febrero detuvieron a Sulub Cimé, pero hay lentitud de las autoridades, no se sabe quiénes son los agentes que lo levantaron.

Ayer martes se cumplieron dos semanas que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado informó que un detenido (al que no identificó) murió en una patrulla que lo llevaba a la cárcel.

Desde ese martes 25 de febrero, los deudos de Sulub Cimé denunciaron por homicidio a la SSP, tras ver el cuerpo en la plancha del Servicio Médico Forense (Semefo) y observar que tenía huellas de golpes y una parte del cráneo hundida.

En esa ocasión, Dafne Sulub y Glendy Sulub, hija y hermana de Sulub Cimé, dijeron que él fue detenido el lunes de Carnaval, 24 de febrero, a las 10:30 p.m., en la calle 21 con 54 de la colonia Ismael García en el puerto.

Relataron que una patrulla estatal le cerró el paso al auto Uber que abordaron Sulub Cimé, su pareja, Cindy Aménica Pérez, y los hijos de ella: un niño de 11 años, a quien le apuntaron con una pistola, y una niña de 9 años, enferma, y que unos 10 policías sacaron a la fuerza al pacotillero, uno le cruzó un brazo en el cuello hasta que se desmayó, y se lo llevaron.

El sábado 29 de febrero en la noche, en rueda de prensa, el fiscal de Yucatán, Wílbert Antonio Cetina Arjona, informó que según la necropsia, Sulub Cimé murió de asfixia mecánica por broncoaspiración.

Sin embargo, el martes 3, en rueda de prensa, Dafne y Flora Sulub informaron que la necropsia que el médico forense particular Wílbert Adolfo Pantoja Ávila, contratado por la familia, hizo el sábado 29 de febrero reveló que Sulub Cimé fue torturado en la cara, cráneo, brazos y piernas, se asfixió con su propia sangre y murió de traumatismo craneoencefálico.

Luego que el jueves 5 protestaron ante Palacio de Gobierno en Mérida, los familiares recibieron el sábado 7 en la madrugada el cuerpo de Sulub Cimé.

Tras velarlo en su casa de la calle 37 entre 88 y 90 de la colonia Feliciano Canul Reyes, el domingo a las 3 de la tarde lo sepultaron en el cementerio municipal de este puerto.— Gabino Tzec Valle

