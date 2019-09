Invitan a vacunar a mascotas

Arrancan sendas campañas en Tzucacab y Peto

En Peto, ayer martes por la mañana se inició la campaña de refuerzo de vacunación antirrábica, con ayuda de brigadistas que visitaron los módulos de la población en busca de los perros y gatos que no fueron vacunados.

El director de Salud municipal, José Luis Ramírez Valenzuela, informó que llegaron 360 dosis de vacuna antirrábica y con esto se pretende cumplir la meta anual, pues en marzo pasado aplicaron 3,600 dosis.

“El personal de abatizadores se encarga de aplicar las vacunas y visita los predios en busca de animales que no fueron vacunados. Los recorridos se realizan casa por casa; no se instalan módulos, pues se ha visto históricamente que las personas no van a estos puestos por alguna razón”, explicó. “Se tienen mapas de cada modulo, lo cual permite tener la información exacta de qué predios están pendientes por visitar y sobre eso se trabaja”.

En Tzucacab, habitantes de esta villa responden a la campaña de refuerzo de vacunación canina y felina que se inició anteayer lunes y concluirá mañana jueves.

Personal del Centro de Salud informó que hay buena respuesta de vecinos de esta villa para inmunizar a sus mascotas contra la rabia.

El lunes se instalaron puestos de vacunación en la colonia Esperanza, y ayer martes, en las colonias Guadalupe y Tres Reyes.

Hoy tocará turno a la colonia La Placita y mañana jueves, a San Esteban.

En las colonias más grandes se instalan dos módulos para atender a todas las mascotas, detallaron los organizadores, que esperan cumplir la meta de 400 dosis aplicadas en esta campaña.

“Para que ningún animal se quede sin vacunar, brigadistas visitan las casas e invitan a las familias a llevar a sus mascotas a vacunar”.— M.A.M.G. / Martín Chac Bacab