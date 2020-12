''Inyección'' económica

Recuperación es lenta pese a días con más afluencia

PROGRESO.— La buena afluencia de paseantes que se registra los fines de semana inyectan recursos al puerto, en especial a los restaurantes y pescaderías de la zona del malecón y sus alrededores, y también hay ocupación hotelera, señala Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de esta ciudad.

Sin embargo, el líder de los comerciantes refiere que en el comercio en general las ventas siguen bajas porque hay mucha gente que no tiene dinero, está endeudada y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les está dando el golpe mortal, ya que está cortando el servicio de electricidad a todos los que deben, “no les importa si el negocio está quebrado y el comerciante no cuenta con recursos para pagar los recibos de consumo de energía eléctrica”.

“Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que no cuenta con suficientes recursos para pagar los recibos de consumo de energía eléctrica, pero para la CFE si no pagas te cortan la luz, no les importa que las familias se queden sin ese servicio”, expresó Sánchez González.

Al retomar el tema de la reactivación económica en el sector turístico, el presidente de la Canaco-Servytur señaló que los fines de semana arriban muchos paseantes, los sábados y domingos parecen días de verano, lo que ha ayudado mucho a los restauranteros y los meseros que cuentan con recursos, hay inyección en la economía, lo que es un respiro.

Comentó que todos los restaurantes del malecón ya están trabajando ofreciendo desayunos y servicio de mediodía hasta la noche, se observa que arriban los clientes, así como en la playa a donde se extienden los servicios.

Hoteles

La ocupación hotelera aumenta los fines de semana, agregó, los hoteles registran un 50 por ciento de su capacidad y también se ocupan las casas de la zona veraniega.

Los paseantes gastan en los puertos, pero en el comercio en general las ventas siguen bajas, por ese motivo los co merciantes no están haciendo inversiones para surtir los negocios, la recuperación de la inversión será lenta, no hay suficientes recursos y muchos deben rentas de los locales que ocupan.

Tradicionalmente en diciembre, las ventas se disparan, pero Sánchez González prevé que sería hasta la segunda quincena de este mes cuando habría regular venta, con la entrega de aguinaldos y recursos para las familias de los pescadores al retornar de sus viaje de captura.— g.t.v.