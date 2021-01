Irene Bojórquez Díaz va para alcaldesa

Pide dar a jóvenes la oportunidad de servir a Hunucmá

HUNUCMÁ.— Irene Bojórquez Díaz informó que es aspirante a la candidatura del Partido Encuentro Social (PES) a la alcaldía para las elecciones del domingo 6 de junio próximo.

Entrevistada en el local del PES en esta ciudad, la aspirante dijo:

Es la menor de los tres hijos de Carlos Bojórquez Chan e Irene Díaz Novelo, oriunda de esta ciudad, tiene 31 años de edad y estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM).

En entrevista en el local del PES en esta ciudad, la joven agradeció al presidente de ese partido, Hernán Hernández, que la haya seleccionado para representar al instituto político en Hunucmá.

Narró que desde que tenía 12 años de edad, su sueño es ser alcaldesa de Hunucmá.

Dijo sentirse segura y preparada políticamente para afrontar esta batalla y que está dispuesta a escuchar a toda la gente.

Expresó que las puertas del PES están abiertas a quienes deseen innovar en la política y hacer cambios verdaderos que lleven a Hunucmá de ser un municipio devastado y cansado a un futuro mejor, con proyectos sustentables.

Afirmó que desea una campaña electoral “de altura, respeto y sobre todo con valores, que es lo que ya muchos no conocen en la política”.

Agregó que ella le apuesta al deporte como una plataforma para ayudar a los habitantes, desde niños y hasta adultos mayores, quienes son los más vulnerables y a los que menos se les toma en cuenta.

Indicó que gracias a sus padres, es parte de una familia de campo que siempre ha trabajado la tierra y criado a sus propios animales.

Abundó que a causa de ello, junto con 10 personas formaron una cooperativa que produce una variedad de alimentos como plátanos y tomates deshidratados.

“Quiero que mi gente de Hunucmá y de sus comisarías abran los ojos, que viren a ver nuevas opciones y den oportunidad a nuevas generaciones, que Hunucmá no siga estancado, porque al parecer los que sirven al alcalde es la gente, debiendo ser al contrario: el alcalde de ser el servidor y proveedor de su comunidad y su gente, ya que gracias a la gente llegan al poder, pero luego se les olvida”, expresó.

“Este es uno de mis deseos que me llevan a querer aspirar a este sueño porque quiero a Hunucmá, lugar que me ha visto crecer y que he visto cómo se desmorona”.— María Inés Castilla Quintal

De un vistazo

Ejes de gobierno

Irene Bojórquez Díaz señaló que de ser alcaldesa, sus proyectos son, entre otros, combatir la pobreza, acciones para disminuir la violencia contra la mujer, transparencia y rendición de cuentas públicas, justicia en materia de derechos humanos, fortalecer la educación en todas las comisarías, reabrir los centros comunitarios, así como más espacios de cultura y deporte, que es algo que a ella le apasiona, ya que le gusta mucho el ciclismo y todo lo referente al deporte.

Proselitismo a domicilio

Dijo que debido a la pandemia de Covid-19, visita casa por casa a las familias con todas las medidas de higiene.

Prevención de contagios

La precandidata del PES indicó que no hace reuniones masivas, pues se cuida ella, cuida a los demás “y no es momento de arriesgar a la gente, ya que el Covid-19 está desatado”.