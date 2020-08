Irregularidades en un centro para niños autistas: carece de servicios

TEKAX.— El alcalde Diego Ávila Romero informó que debido a la contingencia sanitaria fue suspendido temporalmente el funcionamiento del Centro Regional de Autismo.

“Vamos a reiniciar actividades hasta que la Secretaría de Educación nos dé las indicaciones, mientras tanto se le dará mantenimiento general a las instalaciones de ese lugar”, señaló.

El primer edil rechazó las versiones que indican que el lugar sería clausurado de forma definitiva.

“No es verdad, es totalmente falso, esta escuela para niños con autismo se construyó durante la gestión del exalcalde Josué Couoh Tzec y es única en el sur del estado”, destacó.

Durante una reunión celebrada ayer con padres de familia, que se realizó con los protocolos de salud establecidos, Ávila Romero agregó que su administración encontró que este proyecto no contó con una planeación y presenta daños en infraestructura, debido a la mala calidad del material con que se construyó.

“Fue construido como comedor comunitario y no presenta la infraestructura necesaria, no tiene vínculo con la Secretaría de Salud, áreas pertinentes de salud mental o desarrollo de la niñez, tanto estatal como federal, incluso hasta el día de hoy no se cuenta con aval o certificación de ninguna instancia o dependencia para dar atención de calidad a estos niños”, abundó.

Hasta nuevo aviso

“El Centro Regional de Autismo entrará en funciones de nuevo hasta que el semáforo este en verde o en su caso cuando las autoridades del sector salud emitan el acuerdo respectivo para su funcionamiento”, continuó Ávila Romero,

Además, dijo, se sesionará en Cabildo para que por primera vez el plantel sea reconocido legalmente por el Ayuntamiento.

“Se ha iniciado una reestructuración del personal del lugar, y mientras esté la contingencia se le dará mantenimiento general y se planeará la vinculación con instituciones. Queremos reiterarles a los padres de familia que se trabaja para añadir un mejor sistema educativo y estrategias acordes para el pleno desarrollo de los niños que acuden a ese lugar”.— Arnulfo Peraza Rodríguez