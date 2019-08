Ivonne Ortega vence en 10 de 11 municipios

En Temax, “Alito” derrotó a la hoy exgobernadora

IZAMAL.— Baja afluencia de priistas evidencian los resultados dados a conocer sobre la elección del presidente nacional del PRI en varios municipios yucatecos.

En la votación, realizada anteayer domingo de 9 a.m. a 5 p.m., exalcaldes, exregidores y familiares de ellos se quejaron de que no pudieron votar porque sus nombres no están en el padrón priista.

En Tunkás, votaron solo siete priistas, prácticamente los dos que integraron la casilla y los representantes de los dos candidatos, Ivonne Ortega Pacheco, quien obtuvo seis sufragios, y Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien tuvo un voto.

En Kantunil hubo 10 votos para el gobernador con licencia de Campeche y 20 sufragios para la exgobernadora yucateca.

En Tepakán, la dzemuleña logró 40 votos y el campechano, 28; en Tekal de Venegas ella triunfó con 52 sufragios contra 23; en Teya venció con 63 votos a los 32 de “Alito” y en Sudzal ella ganó con 47 sufragios contra 37.

En Cacalchén, Tekantó e Izamal, Ivonne Ortega aplastó a “Alito”, con 376 votos contra 58, 223 contra 21 y 470 contra 52, respectivamente.

En Cenotillo la yucateca ganó con ventaja de seis votos, con 153 contra 147.

El único municipio donde ganó el campechano en esta región fue Temax, con 113 sufragios. Ivonne Ortega cosechó solo 25 votos.

En estos 11 municipios, Ivonne Ortega obtuvo 1,455 votos contra 522 de Moreno Cárdenas; la tercera candidata, Lorena Piñón, no superó los 40 votos en estos mismos municipios.— José Candelario Pech Ku