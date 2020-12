Ivonne Ortega visita Motul

Sorpresa y apatía causa recorrido por el mercado

MOTUL.— Sorpresa e indiferencia causó la segunda visita de la exgobernadora del Estado, Ivonne Ortega Pacheco, a esta ciudad.

Esta vez estuvo acompañada de la excandidata por el PRI, Ave María Falla Gómez, y su esposo, el exalcalde priísta motuleño, Julián Pech Aguilar.

Luego de 55 días de su visita, la ahora partidaria de Movimiento Ciudadano recorrió el mercado municipal y saludó a las personas.

La exgobernadora estuvo acompañada de Ave Falla Gómez, excandidata por el PRI en 2015 y quien renunció el pasado 10 de diciembre al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ivonne Ortega fue recibida con apatía por comerciantes y clientes.

“No te reconocí Ivonne”, decían las personas que la saludaban, en tanto ella respondió que “es por el cubrebocas, casi no se puede reconocer a nadie”.

Renuncia

Nueve días antes, Ave María Falla Gómez presentó su renuncia formal al PRI donde alegó que “desde hace muchos años me he encontrado con un PRI que dejó de escuchar a las bases, incluso en muchas ocasiones dentro del PRI he sido censurada en mi participación para construir un mejor futuro y desarrollo en mi municipio”.

Luego de desayunar en un restaurante ubicado en la calle 28 entre 31 y 29, Ortega Pacheco se digirió al mercado 20 de Noviembre, donde saludó a los comerciantes y ciudadanos.

A diferencia de años anteriores cuando las personas se arremolinaban para tomarse fotos con ella, el contraste fue de indiferencia y desinterés por su presencia. Al final, la exgobernadora partió de Motul en un vehículo particular, en tanto que Ave Falla Gómez regresó con su esposo Julián Pech Aguilar.— Miguel Ángel Cárdenas Pech