Izamal, con rezago turístico

No hay nada que atrape al visitante, dicen artesanos

IZAMAL.— La llegada de turistas a Izamal ha tenido una tendencia regular, de acuerdo con reportes de los artesanos, vendedores ambulantes, comerciantes de alimentos del mercado y encargados de negocios de diverso giro.

Sin embargo, la llegada de los turistas nacionales en esta temporada de vacaciones de verano se topa con algunos aspectos negativos que se observan en la ciudad y pueblo mágico de Izamal.

Artesanos se quejan de fallas en las promociones turísticas que atraen a visitantes a Izamal en esta temporada de vacaciones, ya que consideran que si se realiza promoción al igual se deberían organizar actividades para atrapar al turismo.

Eso, dijeron algunos consultados, es algo que no se hace y en consecuencia pocos turistas han estado llegando en estas vacaciones.

Los quejosos también consideraron que no se hace promoción a Izamal, o no hay algo que diga que visiten algún lugar que no sea el convento.

“El convento todos lo visitan, pero deben buscar otras cosas para mencionar, como tal vez un día de campo en alguna pirámide, como la nueva de Chatunha que se abrió, o una noche de teatro interactivo con personajes en las calles de Izamal vestidos con la ropa de los españoles de hace años”, dijo un comerciante consultado.

“No hay promoción y por eso la gente no viene, las autoridades solo hacen como que trabajan: viajan, graban videos en los que dicen que Izamal es un lugar mágico, pero ¿cuando han hecho un plan realmente de promoción turística?, no hay. Ahora sí le pegamos a lo que caiga”, destacaron artesanos.

Algo que de igual forma no es del agrado de varios turistas nacionales es la fetidez de los botes de basura del mercado municipal, que se llenan a temprana hora y no los retiran del lugar.

Lo que de igual forma ha llamado la atención es que en Izamal hay al menos tres relojes públicos, uno ubicado en la avenida Zamná, salida a Kantunil, que es un reloj donado por la comunidad coreana pero que está descompuesto desde hace ya varios años; el reloj de la parroquia de San Antonio de Padua, igual descompuesto; el reloj del reloj del Palacio Municipal apenas esta semana empezó a funcionar correctamente.

“Los turistas, al llegar al pueblo mágico de Izamal se topan con tres horarios distintos más el horario que ellos traen, así que tienen que estar pendientes de tres horarios”, lamentaron.— José Candelario Pech Ku