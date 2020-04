Izamal, en alerta: repunta el contagio

El IMSS avisa de 5 enfermos: 2 se envían a Merida

IZAMAL.— El hospital del IMSS en Izamal informó que hay cinco casos sospechosos de Covid-19 en esa clínica.

Según la base de “Datos Abiertos Covid-19 en México”, de la Secretaría de Salud federal, hasta el martes 14 de abril había nueve casos sospechosos de Covid-19 y uno confirmado en Izamal.

Con los reportados ayer, sumarían 14 casos sospechosos y uno confirmado.

Además, hay un deceso (una mujer de 50 años de edad) que se presume que se debió a Covid-19.

La mañana de ayer jueves, derechohabientes del IMSS de esta ciudad reportaron que médicos llegaron en una ambulancia y trasladaron al menos a dos pacientes a la ciudad de Merida.

Indicaron que los médicos y enfermeros portaban traje de seguridad sanitaria y otros equipos.

Como reguero de pólvora corrió entre los habitantes el aviso de los dos enfermos con síntomas de Covid-19 y de lo que sucedió en el hospital del IMSS de esta ciudad.

La psicosis poco a poco cobró fuerza entre la gente y, en la tarde, ya era el principal tema de conversaciones de las pocas personas que salían a la calle.

En las redes sociales, varios vecinos de esta ciudad expresaron su preocupación por el avance del Covid-19 en este Pueblo Mágico.

En la tarde el alcalde Fermín Humberto Sosa Lugo fue informado por la dirección del hospital local del IMSS que hay cinco casos sospechosos de Covid-19, lo que puso a Izamal en alerta roja por el repunte de la enfermedad en el municipio.

“Pedimos una vez más a la ciudadanía, quedarse en casa, todos debemos hacer un esfuerzo; todos apreciamos la vida, así que si tanto queremos a nuestras familias, es hora de quedarse en casa, que nadie desatienda el llamado”, expresó el edil.

“Como Ayuntamiento hemos puesto y dispuesto todo lo que está a nuestro alcance contra el mal que afecta al mundo en estos momentos”, agregó Sosa Lugo.

“Ahora la ciudadanía debe cooperar más, eviten salir de sus hogares hagamos todo lo posible para no salir, pensemos en los abuelitos, papá, mamá y hermanos.

No quieren a la familia

“Si seguimos al pie de la letra las indicaciones, nos va ir bien; pero si el pesimismo de unos de arriesgar a un pueblo de no hacer lo indicado es lo que se desea, es porque realmente no quieren a la familia”, dijo el concejal.

“Piensen en todos los médicos, enfermeras, todo personal médico, personal de la Comuna, como policías, que a diario se arriesgan, que se piense en esos empleados de Servicios Públicos que a diario barren las calles, para seguir con la belleza de Izamal; piensen en los empleados públicos, pensemos en todos, no se arriesguen, no salgan si no es necesario”, enfatizó el alcalde, en breve entrevista.

“Hago un llamado enérgico a quedarse en sus hogares. Hoy no podemos saludar a los amigos, a los compadres, a la familia, pero seguramente en un tiempo no muy lejano lo haremos posible y conviviremos con ellos como unas semanas atrás lo hacíamos.

“Pero si seguimos desobedeciendo las indicaciones, seguramente a muchos de nuestros seres queridos nunca más podremos volverlos a ver; por eso la importancia de que se queden en sus hogares. Hagamos de esta cuarentena un motivo para pensar en el mañana, de pensar que pronto pasará todo y nos veremos para saludar”, enfatizó el primer edil.

También dijo que el virus de la pandemia está en todas partes y que por ello pide que todos acaten las disposiciones emitidas por los gobiernos federal y estatal, la de lavarse las manos con frecuencia, de usar cubrebocas si se sale a la calle, de usar gel antibacterial las veces que se pueda.— — J.C.P.K.

