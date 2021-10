Izamal festeja al Cristo

Al anochecer la imagen llega al atrio del convento

IZAMAL.— El Cristo de la Exaltación llegó ayer lunes a esta ciudad para su visita anual, que concluirá el domingo 7 de noviembre próximo.

A la 3 de la madrugada de ayer, fieles católicos comenzaron a arribar a la iglesia de San Jerónimo, en el centro de la comisaría de Sitilpech, para cantarle “Las mañanitas” al Cristo a las 4 de la madrugada y participar en la misa de despedida que a las 5 a.m. ofició el párroco, fray Mario Gabriel Moo Chalé.

Tras la misa, la imagen del Cristo fue bajada de su nicho, depositada en su urna de madera, sacada de la iglesia y colocada en la “cama” de una camioneta.

En medio del estruendo de la quema de voladores y la música de una charanga, el Cristo inició su viaje de Sitilpech a Izamal.

Devotos a bordo de bicicletas, motocicletas y automóviles o a pie, tanto de Izamal como de Sitilpech, conformaron una caravana que acompañó al Cristo.

A las 7:20 de la mañana el Cristo llegó a la capilla de San Juan, ubicada en la entrada de esta ciudad. Ahí fue sacado de su urna de madera y coronado por fray Moo Chalé, quien a las 8 horas celebró la tradicional misa que da la bienvenida al Cristo a este Pueblo Mágico.

A las 10 a.m. y al mediodía se oficiaron otras misas en la capilla; a las 4 de la tarde los frailes franciscanos realizaron cantos y alabanzas en honor del Cristo.

A las 5 de la tarde se celebró una nueva misa y después, a las 6, el Cristo, acompañado de una caravana vehicular, salió en procesión hacia el convento franciscano San Antonio de Padua, donde a las 7 de la noche se ofició la misa de bienvenida.

Es el segundo año consecutivo que el Cristo visita esta ciudad en medio de restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.

El año pasado, debido a la pandemia, el Cristo, acompañado de una caravana vehicular, llegó a las 6:24 a.m. a la capilla de San Juan, donde solo pudieron entrar los custodios y pocos fieles, y la imagen no se quedó ahí hasta el anochecer sino fue llevada directamente al convento, donde a las 10 a.m. se celebró la misa de bienvenida.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Arribo y procesión

Anteayer a las 5 p.m., los presidentes de los gremios de Izamal llegaron con un estandarte a la iglesia de Sitilpech, realizaron una procesión y a las 5:30 p.m. entraron para pedir al Cristo.

La bajada

A las 6:15 p.m. se bajó al Cristo de su nicho y fray Mario Moo Chalé celebró la misa.

La petición

Durante la ceremonia, el presidente de los custodios de Izamal, Martín Collí, en nombre de los custodios y presidentes de los gremios de Izamal, pidió al consejo de la iglesia de San Jerónimo, al párroco y al pueblo de Sitilpech que el Cristo realice su visita anual a la ciudad. Luego, el alcalde Warnel May Escobar hizo lo mismo.

Serenata

El párroco respondió que la solicitud es autorizada. Tras la misa, se realizó una serenata, que terminó con dos horas de cantos y alabanzas.