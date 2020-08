Izamal limita a los turistas: les prohíben tardar y tomar fotos

IZAMAL.— La agrupación de conductores de coches Victoria se quejó ayer que dos policías municipales, a bordo de la unidad 1539, indicaron a los turistas que llegaban que no tarden en la ciudad y que no pueden tomar fotografías.

“No sé qué pasa. Si no quieren que tarden, pues que no dejen que ingresen a Izamal; los turistas llegan y les dicen que está prohibido tomar fotos, que no tardes entonces, ¿qué pasa? Nosotros les decimos a los turistas que solo hacemos el paseo básico sin que bajen, es un recorrido muy breve, pero con lo esencial de Izamal”, expresó Jesús Carlos Canto Velázquez, delegado de los aurigas.

“Ojalá reconsideren la posición los policías. No se trata de que no hagan su trabajo, se trata de ayudarnos todos, porque el turismo es una cadena”, agregó.

“Los turistas fueron a la Dirección de Turismo a preguntar si en verdad no se puede tomar fotos”, narró.

Por otra parte, ayer en la mañana, como acordaron con el Ayuntamiento, algunos artesanos reabrieron sus puestos del parque principal de esta ciudad, a fin de aprovechar las dos últimas semanas de la temporada de vacaciones de verano y la afluencia de turistas para reanudar sus ventas.

El jueves 6, reunidos con el alcalde Fermín Sosa Lugo en el Gran Salón Izamal, los artesanos pidieron reabrir los puestos del parque que cerraron desde marzo por la pandemia de Covid-19 y el edil les autorizó abrir algunos, pero solo de lunes a viernes, deben tener gel antibacterial para los clientes y en los locales no debe haber menores de edad ni personas de más 65 años de edad.

Ayer, sin embargo, se observó cuando menos a una persona de la tercera edad atendiendo el local.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Sube la movilidad

Ayer se observó a más personas circulando a pie o en vehículos, en el centro de Izamal, así como en barrios, colonias y fraccionamientos.

Compras y viajes

Además se reactivó la afluencia de clientes en tiendas no esenciales que no abrieron el sábado y domingo, y mucha gente viajó a Izamal y a Mérida.

Labor municipal

Se vio a personal municipal podando ramas que bloqueaban el alumbrado en las noches.