Izamal no quiere 50 clandestinos

Vecinos piden cerrar prostíbulos sin licencia estatal

IZAMAL.— Varios izamaleños ya se detuvieron a escribir sus demandas en el Muro Parlante que la Secretaría de Desarrollo Agrario de Desarrollo y Urbano (Sedatu) federal y el Ayuntamiento instalaron, desde el lunes 8, en los bajos del Palacio Municipal para recabar propuestas para incluir en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2021-2024.

El Muro Parlante consiste en un cartel que dice que la “Sedatu, junto con el gobierno municipal, estamos trabajando para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Participa escribiendo qué te hace falta en tu municipio o localidad y cómo quieres que sea en 20 años”.

Junto a este letrero se colocó un papel bond blanco, donde debajo del título “Qué hace falta” los vecinos escribieron “alumbrado público, que se cierren los prostíbulos sin permisos de sanidad, que se cierren los 50 clandestinos en la ciudad, no olviden (que) son servidores públicos, y que la Policía que sirva para proteger”.

En una segunda columna, titulada “Cómo quiero que sea”, los participantes anotaron “mucha educación, mucha cultura, que gestionen empleos que mucha falta hacen, que el presidente (por Warnel May Escobar) no olvide que es un servidor público, no rey”.

En otros papeles bond instalados en otros caballetes de pintura, vecinos pidieron mejorar las calles y los servicios públicos en general.

En redes sociales

Otros izamaleños optaron por opinar en las publicaciones sobre el Muro Parlante que la Comuna hizo en su cuenta de Facebook.

Por ejemplo, Jhonny Arjona Mex comentó: “Muro parlante... Mejor aléjense un poco de su Palacio y verán que las calles de Izamal en los alrededores están intransitables; aunado a los bachesotes, la falta de iluminación y la maleza hacen que, si no se rompe la llanta de tu vehículo, te asaltan o te muerde algún animal ponzoñoso. Ja, ja, ja! Muro parlante. Bah”.

Ricardo Arjona Mex, a su vez, pidió que reparen la lámpara del alumbrado en la calle 44 entre 33 y 35 de la colonia San Genaro, pues lleva meses sin prender.— José Candelario Pech Ku