Izamal, sin servicios

Vecinos llevan un día sin agua, por el paso de “Grace”

IZAMAL.— La tormenta tropical “Grace”, que anteayer jueves azotó a Yucatán, dejó a varios sectores de esta ciudad y las comisarías sin los servicios de electricidad, agua potable y telefonía.

Los vientos del ciclón tiraron árboles, que a su vez derribaron cables y postes, lo que dejó a muchos vecinos sin electricidad y sin telefonía. Sin luz, se paró el bombeo de agua.

Hasta ayer, la Comuna, que preside el alcalde Fermín Sosa Lugo, no había dispuesto de algún plan para dotar de agua a las comisarías y sectores de la ciudad donde la gente ya llevaba 24 horas sin este servicio básico.

En el centro de esta ciudad no se registraron daños de consideración en las zonas arqueológicas mayas ni en el atrio del convento.

Sin luz, como “Gilberto”

Ayer, el vecino Gabriel Augusto Cruz Bacelis dijo que la suspensión de servicios que dejó “Grace” recuerda lo que se vivió por el paso del huracán “Gilberto” en 1988.

“Creo nadie desea lo que vivimos hace 33 años; ahora en varios sectores de la población no hay luz eléctrica”, comparó Cruz Bacelis, quien mostró un ejemplar del Diario con imágenes e información de los daños que “Gilberto” causó en 1988 en Yucatán, donde dejó fallecidos y cuantiosas pérdidas.

“Las nuevas generaciones no tienen en cuenta lo grave y qué consecuencias tiene el no podar los grandes árboles (antes de un ciclón); tal vez no talarlos porque producen oxígeno, pero sí ser más responsables”, indicó.

“Hoy no hay electricidad en varios hogares, (es) una de las consecuencias de la falta de conciencia de muchos (por no podar)”, insistió.

El vecino dijo que “llueve o truene, el ejemplar del Diario sobre ‘Gilberto’ lo guardo como una barra de oro”.

En Sudzal, el alcalde Alejandro Duarte Caamal informó ayer que “Grace” tiró árboles y ramas, y dejó sin luz eléctrica a varios sectores.

No se reportaron daños materiales ni gente en el albergue abierto en la escuela primaria Irma Flor Camargo, agregó.

Destacó la coordinación de los elementos de la Policía Municipal, la Comuna y el gobierno del Estado, quienes atendieron a la población durante la emergencia por “Grace”.— José Candelario Pech Ku DiariodeYucatan