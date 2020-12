Izamal ya tiene Villa Navideña

Piden no realizar “megapachangas”, por el Covid-19

IZAMAL.— Con un llamado a no hacer megafiestas, el alcalde Fermín Sosa Lugo encendió la Villa Navideña el viernes 4 en la noche.

En entrevista, el edil dijo que este año las fiestas de diciembre son muy diferentes: para empezar la fiesta tradicional de este Pueblo Mágico de Izamal, dedicada a la Inmaculada Virgen de la Concepción; segundo, la festividad en honor de la Virgen de Guadalupe, vemos un descenso drástico de antorchistas (que llegan al convento), aunque no sabemos si los últimos días aumentará, ya que muchos dejarían para lo último su peregrinación”.

Sobre la Villa Navideña, indicó que “no quisimos dejar inadvertidas estas fechas; por ello la Comuna trae la alegría de la Navidad con su villa para las familias del municipio, visitantes de otras poblaciones y turistas nacionales y extranjeros.

“Todos pueden acudir, siempre y cuando sea en orden; hay que tener en cuenta que en Izamal se han dado más casos de Covid-19 y muertes, así que invito a la población a que no ponga en juego su salud, use el cubreboca todo el tiempo, se lave las manos a toda hora o use gel antibacterial.

“Las fiestas de Navidad y de Año Nuevo serán diferentes a las del año pasado; evitemos las megapachangas, no pongamos en riesgo la salud de la familia porque el otro año, en vez de celebrar, vamos a recordar si nos hubiéramos cuidado estaríamos todos aquí en Navidad”, insistió.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Llamado a la prevención

El alcalde Fermín Sosa Lugo invitó a las familias a prevenir que las fiestas decembrinas causen un repunte del Covid-19.

Multa por fiesta en la calle

Dijo que debido a la pandemia del Covid-19, la Comuna no dará permisos de cierre de calles en el municipio para hacer fiestas y el infractor recibirá multa de hasta 5,000 pesos.