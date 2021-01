Jalisciense pide la receta del frijol con puerco y yucatecos se burlan de ella

El frijol con puerco, el casi obligado plato de los lunes de los yucatecos, fue motivo de mofas a una jalisciense que forma parte de un grupo de Facebook relacionado con Yucatán, que preguntó por los ingredientes.

La pregunta que se hizo en un grupo donde se habla de relatos de Yucatán, hasta esta tarde ya rebasaba los 200 comentarios y había sido compartido una vez.

Puerco salado

Gran parte de los comentarios mencionan que la respuesta obvia de los ingredientes se resumen al nombre del platillo, aunque hay otros que sugieren carne de puerco salado, una opción que ya no es común y que se usaba en el pasado.

La pregunta vino de Macgarita Z., quien publicó el siguiente mensaje en el mencionado grupo: Amigos ¿me pueden recordar los ingredientes para hacer frijol con puerco? Gracias

La primera respuesta la recibió de Ofelia F., quien dijo: “Puerco, costilla, grasita pesuña si te gusta, frijoles negros epazote cebolla a cocer sal algusto”.

Sin embargo, más adelante surgieron las respuestas burlonas, como la de Felipe P., quien le dijo: “Lentejas y pollo”, o de David P.S. quien dijo: “Si es frijol pollo y verduras”.

Otro que puso un comentario mordaz fue Roger S. quien escribió: “Esto es como que pidas la receta de huevos fritos, jajaja......”.

Agradecida

No obstante esas burlas, las respuestas de Macgarita Z., hasta que se terminó de escribir esta nota fueron de agradecimiento, como la que le dio a Roger S., a quien dijo: “gracias por responder. Si suena lógico si vives en esos lares pero en donde vivo no se hace este tipo de comida. Saludos”.

A otro que le mencionó los escasos ingredientes en un tono de obviedad fue a Manuel P. a quien dijo: “gracias por responder, en Guadalajara no hacemos ese tipo de comida por eso puede parecer lógico para ustedes. Saludos, cuídense”.

La publicación también permitió que otros sugieran acompañar el guiso con arroz blanco, y no tardó en aparecer quien preguntó que de dónde venía esa costumbre, como de Ame D.T. “Me pregunto de dónde hagarraron la costumbre de acompañarlo con arroz?? Y la respuesta se la dio Jose Luis O.A.: “costumbre cubana”.

Tampoco faltó el indignado por las adaptaciones a guisos yucatecos, como la respuesta que recibió Lucio C., quien hizo una sugirió en broma: “compra un kilo de carne de res”, a lo que Carlos M. le dijo: “claramente lo dice frijol con puerco no res no cambiar la recetas yucatecas”.