“Jamás lo saqué” de Sucilá por Covid-19

Alcalde: Al sector salud es al que él debe demandar

SUCILÁ.— Una polémica se desató en este municipio porque una persona no acepta que dio positivo a Covid-19 y acusó al alcalde Diego Lugo Interián de manipular la prueba de detección.

En las redes sociales surgió una controversia luego que se comenzó a difundir que el paciente Daniel Jesús Osorio Suaste procedería de manera legal y ante la Comisión de Derechos Humanos contra Lugo Interián, a quien acusa de manipular los resultados de la prueba de Covid-19.

Según Osorio Suaste, no solo lo obligaron hacerse la prueba sino además ésta fue alterada y, por si fuera poco, lo sacaron del municipio.

Entrevistado al respecto, Lugo Interián dijo ayer que como autoridad municipal no tiene ninguna injerencia en los resultados y pruebas que hace el sector salud.

Indicó que las muestras que se toman a las personas se envían a Valladolid y de ahí a la ciudad de Mérida.

Agregó que en el municipio ya se hicieron tres paquetes de pruebas aleatorias y el gobierno estatal realiza monitoreos constantes.

Narró que el jueves 18 de junio, un familiar cercano invitó a Osorio Suaste a hacerse la prueba en el sector salud.

“Como en todos los casos, la Secretaría de Salud (estatal) es quien da a conocer los resultados y se da de manera confidencial. Fue como a los ocho días después, es decir, que el 26 de junio les notificaron.

“El padre de Daniel Osorio, quien es panadero, me visitó en Palacio Municipal para cobrar, porque le compro pan dulce, del que se surte a las familias de Sucilá, y me contó que su hijo dio positivo, pero que no estaba conforme con los resultados y que se iba a Mérida.

“Es más, me preguntaron en dónde se puede hacer la prueba y yo les sugerí.

“Esta persona no vive en Sucilá, está en Mérida, trabaja como chofer de un sindicato; jamás lo saqué de la comunidad y tampoco estaba enterado que dio positivo a la prueba, hasta ahora me entero por el Facebook que va proceder de manera legal cuando a la que debería demandar es a la Secretaria de Salud porque ellos determinan los resultados.

“Según que ya se hizo otra prueba y salió negativo (a Covid-19), no sabemos si durante el tiempo que le hicieron la prueba y emitieron el resultado por el Sector Salud el virus estaba en incubación y posiblemente ya terminó ese período.

“No soy quien para señalarlo, pero debería de estar respetando su cuarentena porque es una medida que te impone la Secretaria de Salud. Yo no tengo nada personal con él, ni con su familia, mucho menos lo sacamos de Sucilá”, sostuvo.

El primer edil dijo que hizo una aclaración en su cuenta de Facebook para dejar de generar controversia en las redes sociales.— W.U.C.