Jaraneros se consagran a la Virgen de Izamal

Devotos de cinco municipios, en la noche de vaquería

IZAMAL.— Debido a que por la pandemia de Covid-19 están prohibidos los eventos masivos, unos pocos jaraneros de Izamal, Temax, Sudzal, Cenotillo y Kantunil, todos con tapaboca, participaron en la noche de vaquería “Magia y Tradición” en honor de la Virgen de la Concepción en el atrio del convento de esta ciudad.

Minutos después de las 8 de la noche del viernes 27, el alcalde Fermín Sosa Lugo, su esposa, Seydi Azcorra Rosado; la embajadora de la Feria de Izamal de 2020, Viridiana Escobedo Espadas; su bastonero, Santos Pech Gil, y las demás parejas de jaraneros caminaron del Palacio Municipal al convento, donde leyeron la oración de Consagración a Nuestra Señora de Izamal como la reina de los jaraneros.

Tras la oración, el edil y su esposa depositaron arreglos florales a los pies de la Virgen; luego, las embajadoras de los municipios depositaron ramos de flores.

Después, el alcalde y su esposa le regalaron a cada jaranera una maceta de rosas naturales, como recuerdo de la consagración a la Virgen de la Concepción este año.

Por el protocolo de prevención de Covid-19, en cada banca del convento se sentaron dos personas.

Al final, todos salieron al atrio, donde el párroco, fray Mario Gabriel Moo Chalé, le colocó la banda de embajadora de la fiesta a Viridiana Escobedo Espadas, y el alcalde y su esposa le pusieron la corona.

En breve mensaje, el edil agradeció a los jaraneros que llegaron para la vaquería, e invitó a las familias a mantenerse en casa y a no hacer reuniones para prevenir los contagios del Covid-19.

El baile se inició con los tradicionales “Aires del Mayab”, a cargo de la Orquesta Jaranera La Concepción, y la simultánea quema de cascadas de fuegos artificiales que iluminaron el cielo.

La vaquería fue transmitida por Facebook Live para que las familias participen desde sus casas, el viernes.

Por el protocolo sanitario, que prohíbe las reuniones, turistas nacionales no pudieron ingresar al atrio para presenciar la vaquería.

Un pelotón del Ejercito Mexicano supervisó el manejo de la pólvora en la velada.— J.C.P.K.

Consagración Oración

Te doy gracias señora y madre nuestra por un día más de vida, por tu grata compañía en mis horas de soledad, por estar siempre conmigo cuando más te necesitó porque nunca me abandonas, gracias madre celestial; te ofrezco en este día mi trabajo, penas y alegrías, sé que siempre de la mano conmigo caminarás, que tu corazón bondadoso solo nunca me deja, me cuidas, me proteges, me libras de todo mal.

Eres la reina y patrona de los de blanco y las del terno, de los que danzamos en tu honor en estas tierras del Mayab, eres de las tierras itzalanas la más dulce, la más bonita, la dueña de nuestro cariño la X-ki’ichpan Ko’olebil ti Itzmal (La hermosa señora de Izamal), ayúdame a vencer a todo yerro, quiero ser digno hijo tuyo, quiero hacer lo correcto para tu amor merecer, bendícenos siempre señora a los de blanco, a las de terno, eres nuestra reina y patrona de Yucatán y de los jaraneros.

Tú alegras al mirarnos nuestros afligidos corazones, nuestros pesares y dolores desaparecen cuando tú estás, eres nuestro estandarte, nuestro escudo, nuestro baluarte, eres una madre, nuestra reina de Yucatán. ¡Oh María de los jaraneros! sublime reina y patrona te imploro con vehemencia, te pido con todo mi ser que tu protección nunca me falle, que tu manto me cubra siempre y nunca solo me dejes, y me libres del mal, Amén.