Jefe de la policía municipal de Progreso, destituido tras escándalo

PROGRESO. Luego que este domingo la mañana comenzó a circular en redes sociales que el comandante Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, hasta entonces director de la Policía Municipal de este puerto, fue detenido en Mérida por un escándalo que presuntamente protagonizó en estado de ebriedad, el alcalde Julián Zacarias Curi lo destituyó y anunció que a partir de este lunes se llevará al cabo una auditoría a la corporación policiaca y se realizará la entrega.

En el comunicado oficial del Ayuntamiento no se hace alusión a los hechos en los que habría estado involucrado el comandante Caamal Gutiérrez, solo se señala que los cambios "son para mejorar la seguridad del puerto y de los ciudadanos".

Asimismo, se indica que forma parte de la estrategia de seguridad pública con la finalidad de brindar mejor servicio a los ciudadanos.

Violencia en Progreso

En la primera semana de este año han ocurrido hechos violentos en la ciudad: balearon una casa donde mataron a un can. También balearon a dos jóvenes y apuñalaron a un muchacho. Asimismo se dispararon los robos en casas habitación y asaltos a expendios de cerveza.

La policía municipal tendrá a un encargado del despacho mientras se designa al director.

Cuestionables antecedentes de Emilio Caamal Gutiérrez

El hoy destituido Emilio Raúl Caamal Gutiérrez ha estado inmerso una y otra vez en el escándalo y en la mayoría de las veces el alcalde Julián Zacarías Curi había salido en su defensa.

En 2019, Caamal Gutiérrez fue grabado junto con otros policías cuando sacaron una moto de una casa de la calle 52 con 27 de la colonia Madero y la dejaron en la calle al darse cuenta que eran grabados por las cámaras del predio. Los hechos ocurrieron el 9 de mayo y el vídeo se difundió el 14 de junio. El comandante “Cobra” fue suspendido el 19 de junio, pero reinstalado el 24 del mismo mes. A pesar del vídeo, el alcalde Julián Zacarías Curi dijo que las investigaciones arrojaron que el director policíaco no cometió ningún delito.

El 19 de junio de 2020, la entonces diputada estatal Milagros Romero Bastarrachea pidió a la Policía de Progreso el informe de la detención de la profesora María Guadalupe P.S., quien denunció que abortó a su bebé porque policías de ese puerto la golpearon, tras detenerla luego que un policía fue asesinado en una caseta. Hasta la destitución de Caamal no se informa en qué concluyó el seguimiento de este caso en el Congreso estatal que terminó su gestión el 31 de agosto de 2021.

En 2021, en la mañana del lunes 30 de agosto, ciudadanos y policías municipales de Progreso se plantaron ante Palacio de Gobierno en Mérida y denunciaron que Caamal Gutiérrez incurre en delitos penales, ahora no solo contra vecinos sino también contra sus subalternos.

El policía Jair Ávila Muñoz lo acusó de abuso de autoridad, detención ilegal y maltrato para obligarlo a renunciar.

"Siempre nos pedía que los autos que a él le parecían bonitos, les apliquemos multas para llevarlos al corralón”, relató el oficial, quien agregó que los propietarios, por el alto monto de las multas, no podían sacar sus vehículos y el comandante los vendía por lotes. “Cuando nos empezamos a negar a hacer esto, empiezan a hostigarnos”, dijo.

A su vez, las policías Dulce María Meriem-Templé Azueta y Careli Rosalía acusaron al comandante “Cobra” de acoso sexual y amenazas. La primera relató que Caamal Gutiérrez comenzó a tocarla, pero ella se resistió.

“Yo tuve miedo y le dije que si no me soltaba, iba a gritar para que me escuchen todos y me mandó a amenazar. Y llevé la denuncia a Asuntos Internos de la SSP y me dijo que yo deje de hacer ma… Sé también que a otra muchacha la intentó agarrar y hasta le puso la pistola”.

Careli Rosalía, por su lado, contó: “Una vez escuché que diga: ‘Es hora de la función’, porque a las 8 de la mañana llamaba a sus allegados para ver a las compañeras que se cambien de ropa” y que Caamal Gutiérrez le dijo: “Tienes dos opciones, quítame las ganas y vas a tener beneficios”.

La joven se negó a tener relaciones sexuales con el comandante y salió de la oficina, “pero él me siguió y me gritó: ‘A la próxima vas a querer’”.

Las reacciones de la comunidad y las autoridades en Progreso:

Al día siguiente, 31 de agosto, Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Progreso, y José Luis Carrillo Galaz, titular de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente de Yucatán, declararon que en aras de la transparencia que presume el Ayuntamiento, éste debía investigar y aclarar todas las denuncias contra “Cobra”.

Ese mismo día, Caamal Gutiérrez dijo que las denuncias son falsas, en tanto que el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, guardó silencio, no dijo nada al ser preguntado sobre este caso. Los policías, con el apoyo de una abogada, presentaron sus denuncias ante el Ayuntamiento, la SSP y el gobierno estatal, pero hasta la fecha no hay alguna sanción contra el comandante “Cobra”.

El 27 de octubre pasado, entrevistado en Mérida, a Julián Zacarías se le preguntó sobre la acusación de la activista Dariana Quintal sobre presuntos actos de corrupción, acoso sexual y tortura que ejercía Caamal Gutiérrez.

A los cuestionamientos el entonces recién reelecto edil dijo: “Acabábamos de ganar la elección, hay que entender eso. El comandante ni estuvo trabajando en ese período en que lo acusan. Estaba trabajando en capacitación fuera del Ayuntamiento, no estaba”, dijo Zacarías Curi.

“Dejemos que las autoridades hagan su trabajo, que aporten pruebas para sostener la acusación”.

Zacarías Curi dijo que no podía darle de baja por esas acusaciones y que también sabía que Caamal Gutiérrez interpuso una denuncia contra sus acusadores.