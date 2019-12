Jornada de limpieza en el malecón de Progreso

El distintivo Blue Flag, objetivo de la suma de esfuerzos

PROGRESO.— Un ejército, integrado en su mayoría por empleados municipales, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP) y del Colegio de Bachilleres, así como taxistas de la agrupación Ecotaxis y voluntarios de colonias de este puerto, realizaron una campaña masiva de limpieza de playas en el malecón tradicional y parte del internacional.

El evento, realizado a las 8 horas donde se encuentran las letras de Progreso, lo encabezó el alcalde Julián Zacarías Curi, quien en su mensaje señaló que se pretende que Progreso sea una potencia turística, y censuró que ningún restaurantero del malecón haya participado en esas labores de limpieza, cuando ellos son los principales beneficiados.

El objetivo de la campaña de limpieza de playas es que el próximo año se obtenga el distintivo Blue Flag, que será en dos espacios de 500 metros de largo, en el malecón tradicional y el internacional.

El malecón tradicional, que es el más frecuentado por numerosos visitantes locales, nacionales y extranjeros que llegan en cruceros, es todos los días limpiado por barrenderas municipales que se encargan de recolectar y enterrar el sargazo.

Los días de crucero, los meseros que atienden palapas y sombrillas limpian sus espacios.

Ayer a las 8 de la mañana, ante unos 400 trabajadores municipales, estudiantes y voluntarios, el alcalde Julián Zacarías señaló que desde hace varios meses que se está haciendo un trabajo ordenado gracias a la labor que se realiza todos los días para obtener la certificación Blue Flag en los dos malecones.

Mencionó que es de suma importancia para el puerto lograr esa certificación, pero que muchos ciudadanos no entienden los beneficios que va a traer, pues muchos turistas viajan hoy buscando esas playas (con certificación Blue Flag). “Hoy tenemos un paraíso y necesitamos capitalizarlo, está en nuestras manos, lo único que hay que hacer es trabajar en orden, cuidar nuestras playas y el medio ambiente”, dijo.

El alcalde remarcó que se quiere que Progreso progrese y sea una potencia turística, e invitó a los progreseños a soñar e indicó que visualiza al Progreso del futuro, con una economía en movimiento.

“Yo visualizo bienestar en todas las familias del municipio”, acotó.

El edil censuró a restauranteros y hoteleros que no se sumaron a la campaña de limpieza de playas: “No sé cuántos hoteles y restaurantes hay en el malecón y (sus propietarios) no entienden que esto (limpieza de playas) a los primeros que beneficia es a todos ellos y a prestadores de servicios… hoy no hay ninguno aquí”.

El sargazo recolectado se dispuso en zanjas abiertas ex profeso para su posterior entierro. La jornada de limpieza concluyó al mediodía.— GABINO TZEC VALLE

